Almanya'da Öğrenciler Zorunlu Askerliğe Karşı Eylem Düzenledi

08.05.2026 20:02
Almanya'da on binlerce öğrenci, zorunlu askerlik uygulamasının yeniden yürürlüğe konulmasına karşı ülke genelinde eylemler düzenledi.

Ülkenin birçok kentinde "Zorunlu askerliğe karşı okul grevi" çağrısıyla eylemler organize edildi.

Eylemler kapsamında on binlerce öğrenci derslere katılmayarak sokaklara çıktı.

Eylemlerde, gençlerin askere alınmasına yönelik politikaların değiştirilmesi istendi.

Başkent Berlin'de yaklaşık 5 bin kişi Brandenburg Kapısı'ndan başlayarak Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) genel merkezine kadar yürüdü.

"Bombalar yerine eğitim" ve "Cephe yerine Berlin" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, Şansölye Friedrich Merz ve hükümetin savunma politikalarını eleştirdi.

Diğer kentlerdeki eylemlerde de "Bir daha asla zorunlu askerlik" ve "Mücadele eden gençlik" sloganları atıldı.

Mart ayı başında yaklaşık 150 kentte düzenlenen benzer protestolara yaklaşık 50 bin genç katılmıştı.

Almanya'da 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni askerlik hizmeti yasası kapsamında 2008 ve sonrasında doğan erkekler için zorunlu askerlik yoklaması öngörülüyor.

Düzenlemeyle ordunun gönüllü personel sayısının artırılması hedeflenirken, hedeflenen sayılara ulaşılamaması halinde Federal Meclis'in zorunlu askerlik uygulamasını yeniden devreye sokabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Cenazede tepki çeken olay: "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
