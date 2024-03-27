Almanya'da otobüs kazası: 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Almanya'da otobüs kazası: 5 kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın Leipzig şehrinde A9 Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir otobüs devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Kurtarma çalışmaları devam ederken, otoyolun uzun süre trafiğe kapalı kalabileceği belirtildi.

27.03.2024 14:35  Güncelleme: 14:48
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Almanya'nın Leipzig şehrinde otoyolda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saksonya Polisinden yapılan açıklamaya göre, A9 Otoyolu'nda Wiedmar ve Schkeuditzer Kreuz kavşakları arasında bir otobüsün karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Leipzig Polis Sözcüsü Olaf Hoppe, Ntv televizyon kanalına yaptığı açıklamada, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Hoppe, "Şimdiye kadar odağımızda kurtarma ekipleri vardı. Çünkü çok sayıda yaralı ve en az 5 ölü var. Bu yüzden sağlık hizmeti ön plandaydı." dedi.

Otobüsün yan yattığını belirten Hoppe, yaralıların helikopterle hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

Hoppe, kazaya ilişkin çalışmaların akşama kadar süreceğini ve A9 Otoyolu'nun uzun süre trafiğe kapalı olabileceğini dile getirdi.???????

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Almanya'da otobüs kazası: 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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