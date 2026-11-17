Almanya'da yapılan iki yeni araştırma, psikolojik rahatsızlığı bulunan çalışanların yaklaşık yüzde 40'ının meslek hayatları boyunca iş yerinde ayrımcılığa maruz kaldığını ortaya koydu.

Almanya Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi tarafından yaptırılan araştırmalara göre, ankete katılan çalışanların yüzde 27,4'ü ruhsal bir hastalığa sahip olduğunu veya geçmişte bu tür bir hastalık yaşadığını belirtti.

Yaklaşık 8 bin çalışanın katıldığı ve bu alanda bugüne kadar yapılan en kapsamlı araştırma olma özelliğini taşıyan temsili ankette, ruhsal hastalığı bulunan çalışanların yüzde 46,6'sı iş performanslarının daha düşük değerlendirildiğini veya küçümsendiğini ifade etti.

Katılımcıların yüzde 44,6'sı saygısız veya uygunsuz muameleye maruz kaldığını, yüzde 31,7'si iş yerinde mobbing yaşadığını bildirdi. Erkeklerde yüzde 39,7, kadınlarda yüzde 39 olan bu oran, göçmen geçmişine sahip çalışanlarda yüzde 41,3 olarak kaydedildi.

Katılımcıların yüzde 42,3'ü ayrımcılık deneyiminin ardından yeniden hastalandığını ve bir süre işinden uzak kaldığını, yüzde 39,5'i ise yaşadığı ayrımcılık nedeniyle işi bıraktığını bildirdi.

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Ferda Ataman, araştırmaların psikolojik rahatsızlık yaşayan kişilerin iş yerinde ayrımcılığa uğrama riskinin son derece yüksek olduğunu ilk kez ortaya koyduğunu belirtti.

Ataman, çalışanların iş yerinde psikolojik rahatsızlıkları hakkında konuşmaktan korkmak zorunda kalmaması gerektiğini vurguladı.

İşverenlerin psikolojik rahatsızlığı bulunan çalışanların dezavantajlı duruma düşürülmesi yerine desteklenmesi gerektiğini ifade eden Ataman, psikolojik rahatsızlıklar konusunda farkındalığın artırılması, ayrımcılığa karşı net bir tutum sergilenmesi ve çalışanların hastalıklarını gizlemek zorunda kalmayacağı bir kurum kültürünün oluşturulması çağrısında bulundu.

Duisburg-Essen Üniversitesi Çalışma ve Yeterlilik Enstitüsünden Prof. Dr. Martin Brussig ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anketimizde temsil edilebilirlik konusunda çaba sarf ettik. Sonuçları raporlarken bu bağlamda göçmen kökenli olma durumu da rol oynadı. İkincisi ise psikolojik sorunları olan ve göçmen kökenli çalışanların, göçmen kökenli olmayanlara kıyasla ayrımcılık deneyimlerini daha sık bildirdikleri bir gerçek. Ayrımcılık araştırmalarında buna "kesişimsellik" diyoruz. Bu terim, ayrımcılık riskini artıran birden fazla özelliğin bir araya gelmesi durumunda, ayrımcılık sıklığının da gerçekten arttığını ifade eder. Böyle söylenebilir."

Çalışanlar hangi önlemleri istiyor?

Araştırmada, ayrımcılığa maruz kalan çalışanların yüzde 85'i kronik psikolojik rahatsızlığın hukuken tanınmış engellilik durumlarıyla eşit statüye getirilmesini istedi.

Katılımcıların yüzde 81,7'si çalışma saatleri, molalar ve evden çalışma konusunda daha fazla esneklik sağlanmasını yararlı buldu.