Almanya\'da Sıcak Hava Dalga Etkisi Artıyor

Almanya'da etkisini artıran sıcak hava dalgası yaşamı olumsuz etkilerken, bazı eyaletlerde sıcaklıkların 38 dereceye kadar çıkabileceği bildirildi.

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), ülkenin özellikle batı ve güneybatısında sıcaklıkların mevsim normallerinin üstüne çıktığını açıkladı.

DWD, ülkenin güneybatısında yer alan Yukarı Ren bölgesinde hava sıcaklığının yer yer 38 dereceye kadar yükseldiğini ifade etti.

Yerel medyadaki haberlere göre, uzmanlar, yüksek sıcaklıkların yanı sıra yoğun UV ışınları nedeniyle de vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteorologlar, Kuzey Ren-Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Hessen ve Baden-Württemberg eyaletlerinde sıcak hava dalgasının etkisinin daha belirgin hissedildiğini, bazı bölgelerde "çöl günü" olarak adlandırılan 35 derece ve üzerindeki sıcaklıkların görüldüğünü belirtti.

Büyük şehirlerde gece sıcaklıklarının da 20 derecenin altına düşmemesi nedeniyle "tropikal gece" koşulları oluşurken, bu özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için sağlık riski oluşturuyor.

DWD ve sağlık uzmanları, vatandaşlara gün içinde bol sıvı tüketmeleri, öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalmamaları ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan meteorologlar, sıcak havanın etkisiyle atmosferdeki enerji birikiminin arttığına dikkati çekerek, hafta sonuna doğru bazı bölgelerde kuvvetli gök gürültülü sağanaklar, dolu ve fırtına riskinin de bulunduğunu kaydetti. Meteorologlar, beklenen yerel yağışların sıcak hava dalgasını tamamen sona erdirmesinin öngörülmediğini belirtti.

Uzmanlar, sıcak hava dalgasının etkisini sürmesinin beklendiğini, belirgin bir serinlemenin ise ancak gelecek hafta olabileceğine işaret etti.