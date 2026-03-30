Almanya'da Ukraynalı Casus Tutuklandı

Almanya'da, "Rusya için casusluk yaptığı" iddiasıyla Ukrayna vatandaşı Vitalii M'nin tutuklandığı bildirildi.

Almanya Federal Savcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Vitalii M'nin 27 Mart'ta Hagen kentinde gözaltına alındığı ve 28 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin "yabancı bir istihbarat servisi için çalışmakla" suçlandığı ifade edildi.

"Vitalii M'nin, en geç Kasım 2025'ten itibaren, bir Rus istihbarat servisinin talimatıyla Ukrayna'daki savaş başladıktan sonra Ukrayna ordusunda çatışmalara katılan ve Almanya'da ikamet eden bir kişi hakkında bilgi topladığı" iddia edilen açıklamada, bu casusluk eyleminin Almanya'da bulunan hedef kişiye yönelik muhtemelen başka istihbarat operasyonlarının hazırlığı amacı taşıdığı savunuldu."