Almanya'da Vicdani Ret Başvuruları Artıyor

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Almanya'da özellikle Ukrayna savaşı başladıktan sonra orduya vicdani ret başvurusu yapanların sayısının arttığı bildirildi.

Alman Bild gazetesinin, Savunma Bakanı Boris Pistorius'un sözcüsüne dayandırdığı haberde, ülkede sadece bu yıl 31 Ekim'e kadar 2 bin 468 kişinin vicdani ret başvuru yaptığı ifade edildi.

Haberde, Ukrayna'da 2022'de başlayan savaştan sonra, vicdani ret başvurularının arttığı belirtilerek 2023'te 1609, 2022'de 1123, 2021'de de 209 kişinin vicdani ret başvurusu yaptığı aktarıldı.

Bunların çoğunun henüz askeri hizmette bulunmamış vatandaşlar olduğu belirtilen haberde 2021'de 176, 2022'de 235, 2023'te 178 ve bu yıl 31 Ekim'e kadar 136 muvazzaf askerin vicdani ret talebinde bulunduğu ifade edildi.

Haberde 2021'de 10, 2022'de 271, 2023'te 596, bu yıl ekim sonuna kadar 840 yedek askerin orduya vicdani ret başvurusu yaptığı bilgisi paylaşıldı.

???????Başvuruların muhtemelen Rusya-Ukrayna cephesine görevlendirmekten korkan muvazzaf ve yedek askerlerin yanı sıra askerlik yapmayan ve askere çağrılmamayı garantilemek isteyen vatandaşlar tarafından yapıldığı belirtilen haberde, başvuruların Alman ordusunun "kariyer merkezlerine" yapıldığı kaydedildi.