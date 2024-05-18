Almanya'da yaşayan ud sanatçısı Gazze katliamını anlatan beste yaptı - Son Dakika
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Almanya'da yaşayan ud sanatçısı Gazze katliamını anlatan beste yaptı

Almanya\'da yaşayan ud sanatçısı Gazze katliamını anlatan beste yaptı

Almanya'da yaşayan ud sanatçısı Mehmet Cemal Yeşilçay, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı anlatmak için bir beste yaptı. Yeşilçay, Pera Ensemble Müzik Topluluğu olarak Osmanlı-Türk eserlerini yeniden icra ettiklerini ve Batı dünyasının Osmanlı'ya olan hayranlığını göstermeye çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, Gazze'deki olaylara dikkat çekmek ve umut vermek amacıyla Türkiye'den sanatçı dostlarıyla bir eser bestelediklerini ifade etti.

18.05.2024 11:59
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Almanya'da yaşayan ud sanatçısı Mehmet Cemal Yeşilçay, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı anlatmak için beste yaptı.

Pera Ensemble Müzik Topluluğunun kurucusu ve müzikal direktörü Yeşilçay, "Lullaby (Ninni)" adlı bestenin ortaya çıkış hikayesini, beste yapmaktaki hedefini, Almanya'daki Gazze duyarlılığını ve Alman Hükümetinin tavrını AA muhabirine anlattı.

Yeşilçay, 1959'da İstanbul'da dünyaya geldiğini, 1968'den bu yana Almanya'da yaşadığını belirterek, "Endüstri mühendisliği okudum ama yaklaşık 45 senedir müzik yapıyorum. Yaptığım müzikle Doğu ve Batı arasındaki sentezi anlatmaya çalışıyorum. Batı'da 15. yüzyılda başlayan Osmanlı-Türk hayranlığı var. Bununla alakalı çok sayıda eser, Osmanlı sultanları üzerine yazılmış operalar var. Pera Ensemble Müzik Topluluğu olarak bunları bularak yeniden icra ettik." dedi.

Barok dönemi alaturka eserlerinin icrasını yaparak 20'nin üzerinde albüme imza attıklarının altını çizen Yeşilçay, çeşitli uluslararası müzik festivallerinde konser verdiklerini ve çok sayıda ödüle layık görüldüklerini söyledi.

"Batının Osmanlı'ya hayranlığı çok ilginç bir konu"

Mehmet Cemal Yeşilçay, Batı dünyasının Türkler için yaptığı müziklere, Türklerin pek ilgi göstermediğini aktararak, şu bilgileri verdi:

"Batının Osmanlı'ya hayranlığı çok ilginç bir konu ama bizimkiler de tam tersi Batıya 150 senedir hayranlık içinde. Goethe'nin 'Muhammed' diye bir kasidesi var. Batı'nın en önemli şairi Goethe'dir. O diyor ki 'İslam'da ölmek ve yaşamak vardır, bu tevhittir'. Bunları anlatmak lazım insanlara. Friedrich Rückert diye bir adam var, hicreti anlatıyor şiirinde. Rückert'ın bir Kur'an-ı Kerim tercümesi var. Ben bunu İzmir'de bir konserde söyledim. Oradaki müdire hanım 'Olur mu? Rückert böyle bir şey yapmaz' dedi."

Daha önce senfoni bestelediğini de vurgulayan Yeşilçay, "Almanya'da senfoni icra ettim. Hatta Türkiye'de de çalacaktık ama 2019'daki belediye seçimlerinde İstanbul'u CHP kazanınca benim konseri iptal ettiler." diye konuştu.

Yeşilçay, Doğu olmasa Batı'nın kültürel birikimi olmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İtalyan ya da Alman udiler var. Osmanlı müziğiyle uğraşan bir sürü ecnebi var. Benim yapmaya çalıştığım ise bu müzikleri canlandırmak, anlatmak, kayıp eserlerin çoğunu araştırıp yeniden sahneye taşımak, Batı'daki Türk, Osmanlı hayranlığını göstermek. Düşünün 1600'lerde mesela elyazması bir eser buldum. Adı da Kanto Fatıma (Fatma'nın Şarkısı) diye bir İtalyan kantatı. Biz bunun transkripsiyonunu falan yaptık. Bunun gibi yüzlerce opera ve kantat sahneye koyduk."

"Almanya'da hemen antisemitizm damgası yersiniz"

Kudüs'ün 500 seneden fazla Osmanlı Devleti hakimiyetinde yönetildiğine dikkati çeken Yeşilçay, "1948'ten beri yaşananlar, bu 500 sene içinde olmayan vakalardır." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşanan katliama yönelik, Almanya'da çok sayıda protesto ve yürüyüş düzenlendiğine vurgu yapan Yeşilçay, şöyle devam etti:

"Almanlar bu konuda devletimizin kırmızı çizgisi diyor. Almanya'da İsrail devletine karşı olursanız hemen antisemitizm damgası yersiniz. 'Sizi vatandaşlıktan çıkartırız.' diyorlar. Bir konserde Filistin'den bir fotoğrafçının resimlerini yayınlamak istiyordum ama o fotoğrafçı Alman devletinin kara listesine girdiği için neşredemedik. Fotoğraf sanatçısı adam, ne bir taş atmış ne bir şey yapmış. Ben Allah'tan başka kimseden korkmuyorum."

Sanatçı Yeşilçay, Türkiye'den sanatçı dostlarının desteğiyle Gazze için bir eser bestelediklerini kaydederek, "Biraz umut vermek lazım. Müzikte de o var. Bir dramaturgi var. İlk başlarda bir Filistin Senfonisi yapalım dedim. Bir şeyler yapmak gerekiyor. Benim müzisyen olarak oraya gidip savaşacak halim yok. Müzik yaparım, çünkü benim silahım o. Yaptığımız eserin içinde klasik batı müziği orkestra unsurları, Türk sazları, Türk ve şark ezgileri var. Doğu-Batı sentezi, benim yaptığım eserler hep böyle. Bir şeyler yapmak ve umut vermek lazım. Bu böyle gitmez, yerde kalmaz. Muhakkak doğruya gidecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya'da yaşayan ud sanatçısı Gazze katliamını anlatan beste yaptı - Son Dakika

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