Almanya'dan İran'daki Yönetim Değişikliği Uyarısı - Son Dakika
Almanya'dan İran'daki Yönetim Değişikliği Uyarısı

17.03.2026 23:11
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, İran'da yönetim değişikliğinin kaos yaratabileceğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'da yönetim değişimini gerçekçi bulmadığını belirterek, bunun sonucunda ortaya çıkacak kaosun, bölgeye ve Avrupa'ya zarar vereceği uyarısında bulundu.

Wadephul, Berlin'de düzenlenen "Europe 2026" konferansında yaptığı konuşmada, "(İran'da) Kontrollü bir yönetim değişikliği, bence gerçekçi olmayan varsayımsal bir fikir." dedi.

Geçmişteki tüm yönetim değişikliği girişimlerinin başarısız olduğunu söyleyen Alman Bakan, "Irak'ta ve Libya'da yaşananlara bakarsanız, örnekler yeterince kötü ve bundan bir ders çıkarmalıyız." ifadesini kullandı.

Wadephul, Almanya'nın bölgedeki çatışmanın bir an önce sona ermesini istediğini vurgulayarak, bunun gerçekleşmesi halinde bir güvenlik planı oluşturmak için diplomatik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

"İran'daki kaos, rejim kadar kötüdür." diyen Wadephul, bunun bölgenin istikrarını bozabileceğine ve yeni mülteci krizlerini tetikleyebileceğine dikkati çekti. Wadephul, "Bu, bizim çıkarımıza değil, bölgenin çıkarına değil ve elbette İran'da yaşayan insanların çıkarına da değil." diye konuştu."

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Berlin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya'dan İran'daki Yönetim Değişikliği Uyarısı - Son Dakika

Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Sokak ortasında silahlı kavga Olayla ilgisi olmayan genç kız ile 2 kişi öldü Sokak ortasında silahlı kavga! Olayla ilgisi olmayan genç kız ile 2 kişi öldü
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
Mücteba Hamaney’le ilgili Rusya iddiasına yanıt Mücteba Hamaney'le ilgili Rusya iddiasına yanıt
Neymar, Ancelotti’ye isyan etti Neymar, Ancelotti'ye isyan etti
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı

23:25
İşte Şampiyonlar Ligi bu Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Sporting, 3-0 yenildiği maçın rövanşında tarihi skorla turladı
22:45
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı Türkiye’ye petrol gönderilecek
Kuzey Irak ile Bağdat anlaşmaya vardı! Türkiye'ye petrol gönderilecek
22:45
Mütevazılığın da bu kadarı N’Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
Mütevazılığın da bu kadarı! N'Golo Kante attığı golü yorumlamadı, takımın başarısına dikkat çekti
21:54
İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanı öldürüldü
İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı öldürüldü
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
21:04
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
SON DAKİKA: Almanya'dan İran'daki Yönetim Değişikliği Uyarısı - Son Dakika
