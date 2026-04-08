Almanya'dan İsrail'e Meşru Müdafaa Çağrısı

Almanya, İsrail'i Lübnan'daki askeri harekatını meşru müdafaa için gerekli olanla sınırlandırmaya ve uluslararası hukuka uygun hareket etmeye çağırdı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Giese, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile İsrailli mevkidaşı Gideon Saar'ın telefonda görüştüğünü söyledi.

Sözcü Giese, görüşmede Bakan Wadephul'un "İsrail'in Hizbullah'a karşı eylemlerinin sadece gerekli meşru müdafaa ile sınırlı kalması ve bunun ötesine geçmemesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Giese, Almanya'nın ayrıca İsrail'den uluslararası hukuka uygun olarak sadece meşru müdafaa hakkını kullanmasını beklediğini ifade etti.