Almanya Dışişleri Bakanı: İsrail\'in meşru müdafaa hakkı insanların yerlerinden edilmesini içermiyor

Güncel

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "İsrail'in meşru müdafaa hakkının insanların yerlerinden edilmesini içermediğini" söyledi.

Baerbock ile Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, başkent Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail hükümetinin Refah'ta geniş çaplı kara operasyonu başlatacağını duyurmasından dolayı endişeli olduğunu ifade eden Baerbock, yüz binlerce kişinin İsrail'in talimatıyla Refah'a yöneldiğini belirtti.

"Bu insanlar orada bu korumayı bulabilmeli." diyen Baerbock, İsrail ordusunun burada koruma arayan insanların güvende olmaları için güvenlik koridorları oluşturma sorumluluğu bulunduğunu ifade etti.

Baerbock, bu insanların "buharlaşarak yok olmayacağını" ve başka yerlere de gidemeyeceklerini yineledi.

"İsrail'in meşru müdafaa" hakkının geçerli olduğunu ifade eden Baerbock, "Ancak bu insanların yerlerinden edilmesini içermiyor." şeklinde konuştu.

Bu insanlar için güvenli koridorlar oluşturulmasının bu günlerde çalıştığı en önemli konu olduğunu belirten Baerbock, bölgeye insani yardımın girmesi için çatışmalarda insani ara verilmesi gerektiğini de kaydetti.

"Yerleşim birimlerinin inşası yasa dışıdır"

Almanya Dışişleri Bakanı, Batı Şeria'daki yaşamın da kötüleştiğine dikkati çekerek, "Yerleşim birimleri inşası yasa dışıdır." dedi.

Bunun iki devleti çözüm için engel teşkil ettiğini vurgulayan Baerbock, Avrupa Birliği (AB) olarak durumu yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Baerbock, İsrail-Filistin sorununun askeri olarak çözülemeyeceğine işaret ederek, bu yüzden uzak olduğu görünse de iki devletli çözüm için çalıştıklarını söyledi.

Bakan Baerbock, yarın İsrail'de temaslarda bulunacağını ve Gazze'ye insani yardım girmesi konusunu da ele alacağını kaydetti.

Maliki: "Gazze'de yaşananların Batı Şeria'da da yaşanmasına izin verilmemeli"

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki de Baerbock'tan İsrail'e yapacağı ziyarette bu ülkenin uluslararası insancıl hukuka ve işgalci güç olarak Filistinli sivillere yönelik davranışlara ilişkin taahhütlerine uyma çağrısı yapmasını istedi.

Batı Şeria'daki yerleşimcilerin terörizminin son bulması gerektiğinin altını çizen Maliki, Batı Şeria'daki askeri müdahalelerin burada bir planın olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Maliki, "Şu anda Gazze Şeridi'nde yaşananların Batı Şeria'da da yaşanmasına izin verilmemeli." dedi.

Bakan Maliki, Gazze'deki gelişmelerin çok tehlikeli olduğuna, çoğu masum çocuk ve kadın on binlerce kişinin öldürüldüğüne veya yaralandığına işaret ederek, "Gazze Şeridi'nde, üzerinde konuşacak bir şey kalmadı." dedi.

Baerbock'un bölgeye ziyaretinin önemli olduğunu kaydeden Maliki, "Her çabaya, elde edebileceğiniz her küçük başarıya müteşekkir olacağız." ifadesini kullandı.

Maliki, Refah'ta 1,5 milyon kişinin kuşatıldığına işaret ederek, İsrail ordusu gerçekten Refah'ta kara saldırısı yaptığında o zaman herkesin sivilleri korumasına yönelik çalışma yapması gerektiğini vurguladı.

Güvenlik koridorlarının saldırılara uğramayacağına yönelik garantiler istediklerini belirten Maliki, insanlara daha önce kaldıkları yerlere dönme imkanın verilmesi gerektiğini söyledi.

Maliki, Gazze'de salgın hastalık riskine dikkati çekerek, "Gazze Şeridi şu an salgın hastalık bölgesine dönüşüyor." dedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Gazze'nin sağlık açısından felaket bölgesi ilan edilerek, insanları korumak için uluslararası müdahalede bulunulması gerektiğini dile getirdi.