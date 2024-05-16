Almanya Dışişleri Bakanı: Sivil Halkın Korunması En Önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya Dışişleri Bakanı: Sivil Halkın Korunması En Önemli

Almanya Dışişleri Bakanı: Sivil Halkın Korunması En Önemli

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Berbock, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarında sivil halkın korunmasının en yüksek öncelik olması gerektiğini belirtti. Baerbock, İsrail ordusunun Refah'ta süren eylemlerinden derin endişe duyduğunu ifade etti. Refah'taki insanların nereye gideceklerini bilmediklerini ve kaçabilecekleri güvenli bir yerin de bulunmadığını aktaran Baerbock, 'Ancak sivil halkın korunması en yüksek önceliğe sahip olmalıdır. Bu şu anda görünmüyor.' dedi.

16.05.2024 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Berbock, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırılarında sivil halkın korunmasının en yüksek öncelik olması gerektiğini belirtti.

Baerbock, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Refah'ta süren eylemlerinden derin endişe duyduğunu ifade etti.

Refah'taki insanların nereye gideceklerini bilmediklerini ve kaçabilecekleri güvenli bir yerin de bulunmadığını aktaran Baerbock, "Ancak sivil halkın korunması en yüksek önceliğe sahip olmalıdır. Bu şu anda görünmüyor." dedi.

Baerbock, bu durumun sadece Gazze halkı için değil, İsrail'in güvenliği açısından da vahim olduğunu kaydetti.

Almanya'nın devlet politikasında İsrail'in güvenliğine yönelik tutumunu hatırlatan Baerbock, "Bu aynı zamanda İsrail'in bu savaşta kendisini kaybetmemesi için her şeyi yapmak anlamına da geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Baerbock, "Açık olan; Hamas Gazze'deki insanların acılarına hemen son verebilir. Ancak Hamas'a karşı savaşın tek başına askeri olarak kazanılamayacağı da açıktır." dedi.

Güvenli yer, ilaç, yiyecek, yakıt gibi temel ihtiyaçlar olmadığından yeni acıların ve nefretin ortaya çıkacağı uyarasında bulunan Baerbock, "Ve Refah'a daha çok bomba ve daha çok tank esirleri de tehlikeye atıyor." ifadesini kullandı.

Baerbock, çatışmalara ara verilmesine ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelere devam edildiğini belirterek, zor olsa da diplomatik çabalardan vazgeçmediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Almanya, İsrail, Refah, Gazze, İnsan Hakları, Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Dışişleri Bakanı: Sivil Halkın Korunması En Önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 03:17:02. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanı: Sivil Halkın Korunması En Önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement