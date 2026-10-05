Almanya, Emden'de 2 bin personele kadar yeni deniz üssü kuracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya, Emden'de 2 bin personele kadar yeni deniz üssü kuracak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Savunma Bakanı Pistorius ile Aşağı Saksonya Başbakanı Lies, Emden'de yeni deniz üssü için niyet beyanı imzaladı. Milyarlarca avroluk yatırımla 2030'ların başında tamamlanması hedeflenen üs, Kuzey Denizi'ndeki ikinci üs olacak ve 2 bine kadar personel görev yapabilecek.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkenin Kuzey Denizi kıyısındaki Emden kentinde yeni bir deniz üssü kurulacağını açıkladı.

Savunma Bakanı Pistorius ile Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Olaf Lies, Emden'de yeni deniz üssünün kurulmasına ilişkin niyet beyanı imzaladı.

Pistorius, burada yaptığı açıklamada, yeni limanın inşası için milyarlarca avroluk yatırım yapılacağını belirterek, projenin 2030'ların başında tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Kuzey Denizi'nde ikinci bir üssün bulunmasının Alman Donanması'nın hareket kabiliyetini artıracağını kaydeden Pistorius, bunun olası kriz ve çatışma durumlarında operasyonel esnekliğe katkı sağlayacağını belirtti.

Pistorius, Alman Donanmasının büyümek zorunda olduğunu ve büyüyeceğini vurgulayarak, "Bunun için her alanda gerekli adımları attık. Almanya'nın ve NATO'nun caydırıcılık gücünü artırıyoruz. Önümüzdeki yıllarda Deniz Kuvvetleri personel sayısını da önemli ölçüde artıracağız." dedi.

Bakan Pistorius ayrıca, "Böylece acil durumlarda rakiplerimizin tahminlerini zorlaştırır ve operasyonel imkanlarımızı artırırız. Sonuçta önemli olan budur." ifadelerini kullandı.

Emden'de 2 bin kişilik personel

Pistorius, yeni deniz üssü için Emden'in seçilmesinde kentteki geniş arazi imkanlarının yanı sıra Kuzey Atlantik'e kolay erişim imkanının da etkili olduğunu bildirdi.

Uzun vadede yeni deniz üssünde 2 bine kadar personel görev yapabilecek.

Yaklaşık 450 hektarlık alanda kurulacak yeni deniz üssünün, artacak gemi ve personel kapasitesine yönelik altyapının önemli bir parçası olması bekleniyor.

Wilhelmshaven'daki Heppenser Groden Deniz Üssü, halen Almanya'nın Kuzey Denizi kıyısındaki tek ana deniz üssü konumunda bulunuyor.

Yeni üs, Almanya'nın Kuzey Denizi kıyısındaki mevcut Wilhelmshaven deniz üssünün ardından ikinci deniz üssü olacak.

Alman Donanmasının Baltık Denizi'nde ise Kiel, Eckernförde ve Warnemünde olmak üzere üç ana üssü bulunuyor.

Emden'deki yeni üssün tamamlanmasıyla Almanya'nın deniz üslerinin sayısı 5'e çıkacak.

Kaynak: AA
Annegret Kramp-KarrenbauerAşağı SaksonyaKuzey DeniziPolitikaSavunmaAlmanyaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler 50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL’nin kaynağını bakın nasıl açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya, fona yatırdığı 63 milyon TL'nin kaynağını bakın nasıl açıkladı
Pakistan’da binlerce kişi başkente ilerliyor Tek bir talepleri var Pakistan'da binlerce kişi başkente ilerliyor! Tek bir talepleri var
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
MASAK raporu ortaya çıktı Yasin Kol’un hesabına giren para akıllara zarar MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar
15:15
MASAK raporundan şok detaylar Yasin Kol’a maç sırasında 40 transfer yapılmış
MASAK raporundan şok detaylar! Yasin Kol'a maç sırasında 40 transfer yapılmış
14:55
Hakemler Dosyası’nda sıcak gelişme Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel için tutuklama talebi
Hakemler Dosyası'nda sıcak gelişme! Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel için tutuklama talebi
14:23
Komşuda bomba alarmı İhbarlar peş peşe geldi
Komşuda bomba alarmı! İhbarlar peş peşe geldi
14:19
Süleyman Soylu’dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
Süleyman Soylu'dan fon vurgunuyla ilgili çok sert sözler: İçimizde kim yanlış yaparsa...
14:00
Moskova’dan film gibi görüntüler Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
Moskova'dan film gibi görüntüler! Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu
12:59
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 15:36:34. #7.13#
SON DAKİKA: Almanya, Emden'de 2 bin personele kadar yeni deniz üssü kuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei