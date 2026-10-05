Almanya, Emden'de 2 bin personele kadar yeni deniz üssü kuracak

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkenin Kuzey Denizi kıyısındaki Emden kentinde yeni bir deniz üssü kurulacağını açıkladı.

Savunma Bakanı Pistorius ile Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Olaf Lies, Emden'de yeni deniz üssünün kurulmasına ilişkin niyet beyanı imzaladı.

Pistorius, burada yaptığı açıklamada, yeni limanın inşası için milyarlarca avroluk yatırım yapılacağını belirterek, projenin 2030'ların başında tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Kuzey Denizi'nde ikinci bir üssün bulunmasının Alman Donanması'nın hareket kabiliyetini artıracağını kaydeden Pistorius, bunun olası kriz ve çatışma durumlarında operasyonel esnekliğe katkı sağlayacağını belirtti.

Pistorius, Alman Donanmasının büyümek zorunda olduğunu ve büyüyeceğini vurgulayarak, "Bunun için her alanda gerekli adımları attık. Almanya'nın ve NATO'nun caydırıcılık gücünü artırıyoruz. Önümüzdeki yıllarda Deniz Kuvvetleri personel sayısını da önemli ölçüde artıracağız." dedi.

Bakan Pistorius ayrıca, "Böylece acil durumlarda rakiplerimizin tahminlerini zorlaştırır ve operasyonel imkanlarımızı artırırız. Sonuçta önemli olan budur." ifadelerini kullandı.

Emden'de 2 bin kişilik personel

Pistorius, yeni deniz üssü için Emden'in seçilmesinde kentteki geniş arazi imkanlarının yanı sıra Kuzey Atlantik'e kolay erişim imkanının da etkili olduğunu bildirdi.

Uzun vadede yeni deniz üssünde 2 bine kadar personel görev yapabilecek.

Yaklaşık 450 hektarlık alanda kurulacak yeni deniz üssünün, artacak gemi ve personel kapasitesine yönelik altyapının önemli bir parçası olması bekleniyor.

Wilhelmshaven'daki Heppenser Groden Deniz Üssü, halen Almanya'nın Kuzey Denizi kıyısındaki tek ana deniz üssü konumunda bulunuyor.

Yeni üs, Almanya'nın Kuzey Denizi kıyısındaki mevcut Wilhelmshaven deniz üssünün ardından ikinci deniz üssü olacak.

Alman Donanmasının Baltık Denizi'nde ise Kiel, Eckernförde ve Warnemünde olmak üzere üç ana üssü bulunuyor.

Emden'deki yeni üssün tamamlanmasıyla Almanya'nın deniz üslerinin sayısı 5'e çıkacak.