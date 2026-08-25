Almanya Hibrit Saldırganların Hedefi Oluyor - Son Dakika
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Almanya Hibrit Saldırganların Hedefi Oluyor

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Başbakan Merz, Almanya'nın hibrit saldırılardan daha fazla etkilenmeye başladığını açıkladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin hibrit saldırı düzenleyenlerin giderek daha fazla hedefi haline geldiğini söyledi.

Merz, Brandenburg eyaletinin Neuhardenberg beldesinde düzenlenen kabine toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ülkede son haftalarda yaşanan olayların halkta bazı endişe ve kaygılara yol açtığını belirten Merz, "Almanya, giderek daha fazla hibrit saldırganların hedefi haline geliyor." ifadesini kullandı.

Leipzig Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen saldırıların bunu gösterdiğini aktaran Merz, saldırganların giderek daha vicdansız davrandığını, ağır maddi hasarlara hatta ağır yaralanmalara ve ölümlere yol açmayı göze aldığını kaydetti.

Merz, toplantıda Leipzig'deki saldırının kime atfedileceği konusunun gündeme gelmeyeceğini, ancak bu konuda güvenlik birimlerinin çalışmalar yaptığını ve kısa süre sonra buna ilişkin açıklamanın yapılacağını aktardı.

Alman hükümetinin, halkın hibrit saldırılara karşı daha iyi korunması konusunda birçok adım attığını ifade eden Merz, Almanya'nın güvenli bir ülke olarak kalacağını belirtti.

Hibrit saldırıları düzenleyenler bedel ödeyecek

Merz, hibrit saldırıları düzenleyenlerin bedel ödeyeceğini vurgulayarak bu ay Bakanlar Kurulunda kabul edilen istihbarat servislerine ilişkin yasa paketinin önemli hedeflerinden birinin de bu olduğunu ifade etti.

Almanya'da ülke dışından kaynaklanan ve görmezden gelinmemesi gereken sorunlar bulunduğunu aktaran Merz, bu konuda, iklim değişikliğine, ticaret politikalarındaki ihtilaflara, küresel dengesizliklere ve güvenlik konularına işaret etti.

Almanya'da yaşanan aşırı sıcaklara ve kuraklığa da değinen Merz, Hürtgenwald beldesinde orman yangınının çıktığı bölgeyi ziyaret ettiğini anımsatarak yangının yol açtığı sonuçları bizzat gözlemlediğini aktardı.

Merz, durumu doğru bir şekilde değerlendirmek, doğru kararları almak ve özellikle bu yaz yaşanan aşırı sıcaklar gibi olağanüstü durumlardan uzun vadeli dersler çıkarmanın kendisinin görevi olduğunu ifade ederek, "Çünkü kuraklık, aşırı sıcaklar, orman yangınları ve hasat kayıpları somut bir şekilde harekete geçilmesi gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.

Aşırı sıcaklardan ve kuraklıktan neredeyse tüm yaşam alanlarının etkilendiğini ifade eden Merz, bu yüzden Alman hükümetinin ülkeyi iklim değişikliğinin sonuçlarına hazırlaması gerektiğinin açık olduğunu belirtti.

Merz, iklim değişikliği konusunun toplantıda gündeme geleceğini kaydetti.

Ekonomi konularının da toplantıda ele alınacağını aktaran Merz, ekonominin yeniden canlanmasını ve istihdamın artmasını sağlamak istediklerini söyledi.

Merz, Almanya'nın küresel rekabette başarılı olabileceğini ve hatta örnek teşkil edebileceğini belirterek, bunun için devletin gerekli ve doğru ön koşulları oluşturması gerektiğini vurguladı.

Almanya'nın güçlü bir sanayi ülkesi kalmasını istediklerini vurgulayan Merz, yapay zeka çağında da dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almak istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Almanya, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Hibrit Saldırganların Hedefi Oluyor - Son Dakika

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