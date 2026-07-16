Almanya İmalat Sektöründe 177.000 İstihdam Kaybı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya İmalat Sektöründe 177.000 İstihdam Kaybı

Almanya İmalat Sektöründe 177.000 İstihdam Kaybı
16.07.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da imalat sektörü 2025 yılında 177.000 işçi kaybetti, otomotiv sektörü en büyük zarar gördü.

BERLİN, 16 Temmuz (Xinhua) -- Almanya'nın imalat sektörü 2025 yılında 177.000 istihdam kaybetti. İstihdam kayıplarının en büyük bölümünü otomotiv sektörü oluştururken, veriler Avrupa'nın en büyük ekonomisinin uzun süredir devam eden sanayi daralması nedeniyle artan baskı altında olduğunu gösterdi.

Federal İş Ajansı'nın çarşamba günü açıkladığı verilere göre, Aralık 2025 itibarıyla ülkede imalat sanayinde çalışanların sayısı 6,5 milyon olarak kaydedildi. Bu sayı, ülke genelinde sosyal güvenlik kapsamındaki toplam istihdamın yaklaşık beşte birini oluşturdu.

Ajans, diğer sektörlerdeki istihdam artışının imalat sanayisindeki kayıpları telafi etmeye yetmediğini ve bu nedenle ülkedeki toplam istihdamın geçen yıl 108.000 kişi azaldığını belirtti.

Verilere göre, tedarikçileri de kapsayan otomotiv sektörü yıl boyunca 52.000 istihdam kaybederken, makine imalatında 28.000, metal üretiminde ise 24.000 kişilik istihdam kaybı yaşandı.

Almanya işgücü piyasası, ekonominin son üç yılda çok sınırlı büyüme kaydetmesi veya hiç büyümemesi nedeniyle baskı altında kalmayı sürdürüyor. Ajansın son verilerine göre, haziranda işsizlik oranı yüzde 6,2 olarak gerçekleşirken, işsiz sayısı yaklaşık 3 milyona ulaştı.

Kaynak: Xinhua

Almanya, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya İmalat Sektöründe 177.000 İstihdam Kaybı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde

16:39
Banyoda katletmişti Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:19:25. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya İmalat Sektöründe 177.000 İstihdam Kaybı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.