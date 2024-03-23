Almanya Merkez Bankası Başkanı: Aşırı sağcılar refahı tehdit ediyor - Son Dakika
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Almanya Merkez Bankası Başkanı: Aşırı sağcılar refahı tehdit ediyor

Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, ülkedeki aşırı sağcıların refahı tehdit ettiğini belirtti. Nagel, aşırı sağcıların yabancı yatırımcıları ve kalifiye iş gücünü ürküttüğünü ve bu durumun refahı tehlikeye attığını ifade etti. Nagel, aşırı sağın yükselişinden endişe duyduğunu ve Frankfurt'ta bir demokrasi gösterisine katıldığını da söyledi. Ayrıca, iş insanlarının ülkenin ekonomik durumunu kötülememesi gerektiğini vurgulayan Nagel, aksi takdirde yatırımların azalabileceğini belirtti.

23.03.2024 15:07
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Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, aşırı sağcıların ülkedeki refahı tehdit ettiğini söyledi.

Nagel, Funke Medya Grubuna bağlı gazetelere yaptığı açıklamada, aşırı sağ tehdidinin hafife alınmamasını istedi.

Aşırı sağcıların, ülke dışından gelen yatırımcıları ve kalifiye iş gücünü ürküttüğünü belirten Nagel, "Bu refahımızı tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

Nagel, ülkede aşırı sağın yükselmesinden endişe duyduğuna işaret ederek, bu nedenle Frankfurt'ta bir demokrasi gösterisine katıldığını anlattı.

Almanya'da iş insanlarının örgütlendiği kuruluşların ülkedeki ekonomik durumu kötülememesi çağrısında bulunan Nagel, "Aksi takdirde kimse Almanya'ya gelip yatırım yapmaz. Biz Avrupa'nın hasta adamı değiliz." değerlendirmesinde bulundu.???????

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Almanya, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya Merkez Bankası Başkanı: Aşırı sağcılar refahı tehdit ediyor - Son Dakika

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