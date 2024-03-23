Almanya Merkez Bankası Başkanı: Aşırı sağcılar refahı tehdit ediyor

Erzurum'da Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Erzurum'da görev yapan sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 'sesiz yürüyüş'lerini 19. haftasında devam ettirdi. Tarihi Lalapaşa Camisi önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine yazıların yer aldığı dövizler ve pankartlarla yoğun kar yağışı altında Yakutiye Medresesi'ne yürüdü. Küçük çocukların da katıldığı yürüyüşte, bazı hekimler kan izlerinin bulunduğu beyaz önlük giydi. Sağlıkçılar olarak her hafta gerçekleştirdikleri protestonun devamlılığı konusunda kararlı olduklarını belirten grup adına açıklama yapan Kübra Göğebakan, insanlara yapılabilecekleri hatırlatmanın amaçlandığını söyledi.