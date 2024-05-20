Almanya, Nijerya'ya kaçırılan tarihi eserleri iade etti - Son Dakika
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Almanya, Nijerya'ya kaçırılan tarihi eserleri iade etti

Almanya, Nijerya\'ya kaçırılan tarihi eserleri iade etti

Almanya, 127 yıl önce kaçırılan Benin Krallığı dönemine ait tarihi eserleri Nijerya'ya iade etti. Teslim edilen eserler arasında bronzlar ve kraliyet tabureleri bulunuyor. Nijerya, sömürge döneminde kaçırılan tarihi eserlerin geri getirilmesi konusundaki ısrarını sürdürse de bazı ülkeler iade fikrine sıcak bakmıyor.

20.05.2024 14:51
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Almanya'ya 127 yıl önce kaçırılan Nijerya'nın güneyindeki Benin Krallığı döneminde ait tarihi eserlerin Nijerya'ya iade edildiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Müzeler ve Anıtlar Komisyonu (NCMM) Genel Müdürü Olugbile Holloway, yaptığı açıklamada, Almanya'ya kaçırılan Benin Krallığı döneminde ait tarihi eserlerin Edo eyaletindeki yetkililere teslim edildiğini belirtti.

Holloway, teslim edilen eserler arasında 1897'de yurt dışına kaçırılan bronzlar ve kraliyet tabureleri bulunduğunu kaydetti.

Tarihi eserlerin müzede sergileneceğini aktaran Holloway, kültür ve mirasın canlandırılması, sergilenmesi konusunda çalışmaların süreceğini vurguladı.

Sömürge öncesi ve sömürge döneminde Nijerya'ya ait "Oba" bronz heykelinin de aralarında bulunduğu yüzlerce tarihi eser, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde sergileniyor.

Nijerya, sömürge döneminde kaçırılan tarihi eserlerin geri getirilmesi konusundaki ısrarını sürdürse de İngiltere başta olmak üzere bazı ülkeler, tarihi eserlerin iade edilmesi fikrine pek sıcak bakmıyor.

Kaynak: AA

Nijerya, Almanya, Benin, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya, Nijerya'ya kaçırılan tarihi eserleri iade etti - Son Dakika

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