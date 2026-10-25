Almanya\'nın aradığı Valmir Berisha, İzmir\'de düzenlenen çalışmayla yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Almanya tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Tehdit' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından uluslararası seviyede aranan Valmir Berisha'nın İzmir'de yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığı koordinasyonunda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucu Almanya adli makamlarınca 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Tehdit' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından uluslararası seviyede aranan Valmir Berisha'nın İzmir'de yakalandığı belirtildi.