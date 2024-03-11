Almanya'nın Köln kentinde ilk teravih namazı kılındı - Son Dakika
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Almanya'nın Köln kentinde ilk teravih namazı kılındı

Almanya'da Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Köln kentinde, Ramazan ayının ilk teravih namazı Köln Merkez Camisi'nde kılındı. Teravih namazına Türklerin yanı sıra farklı milletlere mensup çok sayıda Müslüman katıldı.

11.03.2024 02:19  Güncelleme: 02:20
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- Almanya'nın Köln kentinde ilk teravih namazı kılındı

KÖLN - Almanya'da Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Köln kentinde, Ramazan ayının ilk teravih namazı Köln Merkez Camisi'nde kılındı.

Ramazan ayının gelmesi ile Almanya'da Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Köln Merkez Camisi'nde ilk teravih namazı kılındı. DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, verdiği vaazda Ramazan ayının anlam ve önemine değinerek, "Ramazan ayı, irademizi terbiye eden, bireysel ve toplumsal duyarlılığımızı güçlendiren, beraberinde getirdiği güzel öğretilerle yaşantımızı güzelleştiren bir rahmet mevsimidir" dedi.

Arkadaşlarıyla teravih namazı kılmaya gelen Davut Karapınar, "Mevlamıza sonsuz şükürler olsun Ramazan'a bizi yine kavuşturdu. Bizde ilk teravih kılmak için Avrupa'nın en büyük camisinde yaşayalım istedik o sebeple arkadaşlarla buraya geldik inşallah birazdan ilk teravih de safımızda yerimizi alacağız. Birlikte bu duyguları kardeşlerimizle yaşayacağız. Bu vesileyle herkesin ramazanı mübarek olsun, İslam alemine hayırlar getirsin" dedi.

Teravih namazı kılmaya gelen Hüseyin Tunç ise, "Teravih kılmaya geldik. Allah'ıma şükürler olsun bizi bir ramazana daha kavuşturdu. İslam alemine hayırlı olsun. İnşallah barış olsun" ifadelerini kullandı.

Teravih namazına Türklerin yanı sıra farklı milletlere mensup çok sayıda Müslüman katıldı.

Kaynak: İHA

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