Almanya, Rusya'yı Müzakereye Çağırıyor - Son Dakika
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Almanya, Rusya'yı Müzakereye Çağırıyor

13.07.2026 22:57
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Almanya Başbakanı Merz, Rusya'ya müzakere masasına oturma çağrısında bulundu ve ateşkes gerektiğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Merz, Rusya'ya müzakere masasına oturma çağrısında bulundu.???????

Merz, Fransa'nın başkenti Paris'te Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Ukrayna savaşına ilişkin yeni bir dinamizm oluşturmayı başardıklarını, bunun bu konudaki diplomatik çabalar için de geçerli olduğunu ifade eden Merz, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde transatlantik ilişkilerde yeni bir birliktelik sağlandığını belirtti.

Ankara'daki NATO Zirvesi'nin de iyi hazırlandığını ve başarılı geçtiğini vurgulayan Merz, "Avrupa'daki özgürlüğü savunmak söz konusu olduğunda 32 NATO üyesinin tamamının birlikte durduğunu gösterdik." dedi.

Merz, "Ukrayna ve Avrupa'ya karşı savaşın yeni bir aşamaya girdiğini" belirterek, Ukrayna'nın son birkaç aydan beri önemli askeri başarılar elde ettiğini, Kremlin'in ise artık önemli bir toprak kazanımı elde etmediğini ve savaş hedeflerine ulaşamayacağını savundu.

Rusya'ya baskıyı artırdıklarını ifade eden Merz, "Bunu savaşı sürdürmek için değil, mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için yapıyoruz. Bu nedenle Rusya'ya mesajımız şudur. Müzakere masasına oturma zamanı geldi. Bir ateşkes üzerinde anlaşmaya varmanın zamanı geldi. Ukrayna'daki gereksiz kan dökülmesini sona erdirmenin zamanı geldi." diye konuştu.

Merz, Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi'nde ateşkes sağlandıktan sonra da Ukrayna'nın güvenliğine katkıda bulunmaya hazır olduklarını bir kez daha teyit ettiklerini söyledi.

"Bu kalıcı bir barış için vazgeçilmezdir." diyen Merz, bunun için sağlam bir izleme mekanizması gerektiğini ve bağlayıcı güvenlik garantileriyle kalıcı olarak güçlü savunma kapasitesine sahip bir Ukrayna'ya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Merz, bu konuda gönüllüler koalisyonunun ABD ile yakın işbirliği içinde önemli bir rol oynamak istediğini dile getirdi.

Güvenlik garantilerinin nasıl şekilleneceğine Moskova'nın değil, Ukrayna'nın ve ortaklarının karar vereceğine değinen Merz, Ukrayna'ya desteği artıracaklarını aktardı.

Almanya Başbakanı, Ukrayna ile savunma sanayisi ile ilgili konularda eşgüdüm içinde olduklarını, Avrupa'da hava savunma sistemlerinin ve uzun menzilli silahların üretimini artıracaklarını bildirdi.

Ukrayna'nın savaşı sona erdirmeye hazır olduğunu vurgulayan Merz, "Her zaman hazırdı. Biz de Avrupa ve ABD'nin desteğiyle Ukrayna ile Rusya arasında barış müzakerelerine açığız. Artık bu fırsatı değerlendirmek tamamen (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e bağlı." dedi.

Merz o zamana kadar Rusya'ya baskıyı artıracaklarını, Gönüllüler Koalisyonunda yakın işbirliğini sürdüreceklerini ve Ukrayna'nın yanında durmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Almanya, Rusya'yı Müzakereye Çağırıyor - Son Dakika

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