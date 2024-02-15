Almanya Savunma Bakanı: Değişen tehditlere karşı silahlanmalıyız - Son Dakika
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Almanya Savunma Bakanı: Değişen tehditlere karşı silahlanmalıyız

Almanya Savunma Bakanı: Değişen tehditlere karşı silahlanmalıyız

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, bölgede değişen tehditlerle başa çıkabilmeleri için silahlanmaları gerektiğini söyledi. Pistorius, savaşma yeteneğinin savaş yaşanmaması yönündeki en büyük caydırıcı faktör olduğunu belirtti. Almanya'nın savaşa hazır olması yönündeki açıklamaların halk arasında rahatsızlık ve korku yarattığını anlayan Pistorius, ancak her türlü olasılığa hazır olmak için bu ihtimalin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Pistorius ayrıca zorunlu askerlik hizmetinin faydalı olabileceğine inandığını ve 2011'de kaldırılmasını bir hata olarak nitelendirdi.

15.02.2024 15:41
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, bölgede değişen tehditlerle başa çıkabilmeleri için silahlanmaları gerektiğini söyledi.

Pistorius, medya kurumu RedaktionsNetzwerk Deutschland'a (RND) verdiği röportajda, bir ülkenin savaşma yeteneğinin artırılmasının, savaş yaşanmaması yönündeki en büyük caydırıcı faktör olduğunu belirtti.

Pistorius, ülkesinin bölgede değişen tehditlerle başa çıkabilmesi için silahlanması gerektiğini savundu.

Almanya'nın savaşa hazır olması yönündeki açıklamaların, halk arasında rahatsızlığı ve korkuyu artırmasını anladığını ifade eden Pistorius, ancak her türlü olasılığa hazır olmak için bu ihtimalin de göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Bakan Pistorius, "Özgürlük ve güvenlik içinde yaşamaya devam edebilmemiz için önlem almamız gerekiyor." dedi.

Zorunlu askerlik hizmetinin faydalı olabileceğine inandığını söyleyen Pistorius, 2011'de bunun kaldırılmış olmasını "hata" şeklinde nitelendirdi.

Kaynak: AA

Almanya, Savunma, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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