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Almanya, Suudi Arabistan'a 150 adet Iris-T füzesi tedarik edecek - Son Dakika
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Almanya, Suudi Arabistan'a 150 adet Iris-T füzesi tedarik edecek

Almanya Federal Güvenlik Konseyi, 2023 sonunda 150 adet Iris-T füzesinin ihracatına izin verdi. Alman hükümeti uzun bir aradan sonra ilk kez Riyad'a Alman askeri teçhizatının ihraç edilmesine izin vermiş oldu.

Almanya, Suudi Arabistan\'a 150 adet Iris-T füzesi tedarik edecek
10.01.2024 - 16:19,  Güncelleme: 16:24
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Almanya'nın Suudi Arabistan'a 150 adet Iris-T füzesi tedarik edeceği belirtildi.

Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan habere göre, Almanya Federal Güvenlik Konseyi, 2023 sonunda 150 adet Iris-T füzesinin ihracatına izin verdi.

Karar, Noel'den kısa bir süre önce Şansölye Olaf Scholz ve güvenlikle ilgili bakanlar tarafından alındı.

Ekonomi Bakanlığının füze anlaşmasını Federal Meclis Ekonomik İşler Komisyonuna göndermesiyle üretici firma, Diehl Defence sipariş edilen silahları Suudi Arabistan'a teslim etme imkanına kavuştu.

Bu kararla Alman hükümeti uzun bir aradan sonra ilk kez Riyad'a Alman askeri teçhizatının ihraç edilmesine izin vermiş oldu.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit da başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, teslimata izin verildiğini doğruladı.

Hebestreit, "Bu, Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığının bir teslimatı. Bu, Ukrayna'daki Iris-T gibi değil. Bunlar havadan havaya (uçaklardan) kullanılan füzeler." dedi.

Iris-T füzeleri orta mesafeden havadan havaya taktik saldırı ve yerden havaya savunma füzesi olarak kullanılabiliyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Almanya, Suudi Arabistan'a 150 adet Iris-T füzesi tedarik edecek - Son Dakika
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