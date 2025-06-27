Almanya UNIFIL ve KFOR Görev Süresini Uzattı

Almanya, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve NATO'nun Kosova Barış Gücü'ndeki (KFOR) misyonlarının görev süresini uzattı.

Alman parlamentosu, hükümetin UNIFIL kapsamında Lübnan'daki askerler ile KFOR bünyesinde Kosova'daki silahlı güçlerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılması kararını onayladı.

Federal Meclis'te gerçekleşen oylamada UNIFIL görevine 393 milletvekili evet, 180 milletvekili hayır oyu verdi, 2 milletvekili ise çekimser kaldı.

KFOR misyonu için de 391 evet, 189 hayır ve 2 çekimser oy kullanıldı.

Alman silahlı kuvvetleri, KFOR misyonu kapsamında Haziran 1999'dan beri Kosova'da bulunuyor.

26 yıldır süren bu görev şu anda Alman ordusunun en uzun süreli yurt dışı operasyonu olarak biliniyor. Ülke şu anda yaklaşık 300 askerin bulunduğu Kosova'daki bu misyonda 400 kadar asker görevlendirebilecek.

Almanya UNIFIL misyonuna da 300 kadar asker gönderebilecek. Şu anda yaklaşık 100 Alman askeri UNIFIL'de görev alıyor.

BM Deniz Kuvvetleri şu anda bir Alman amiral tarafından komuta ediliyor.