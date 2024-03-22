Almanya ve Fransa, yeni nesil muharebe tankı geliştirmek için anlaştı - Son Dakika
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Almanya ve Fransa, yeni nesil muharebe tankı geliştirmek için anlaştı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Fransa ile yeni nesil bir muharebe tankının ortaklaşa geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Pistorius, bu projenin tarihi bir gelişme olduğunu belirtirken, tankın modernize edilen bir versiyon değil, tamamen yeni bir model olacağını vurguladı. İki ülke arasında görev dağılımının netleştirildiğini ve üretimin katılımcı ülkeler arasında eşit paylaşılacağını söyleyen Pistorius, Nisan ayında anlaşmanın imzalanacağını açıkladı.

22.03.2024 15:59  Güncelleme: 16:01
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin Fransa ile yeni nesil bir muharebe tankının ortaklaşa geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Savunma Bakanı Pistorius, Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Pistorius, "Bugün bir atılım gerçekleştirdik ve bunu abartmadan tarihi bir gelişme olarak nitelendirebiliriz." dedi.

Fransız-Alman savaş tankının Fransız Leclerc ya da Alman Leopard 2 tanklarının modernize edilen bir versiyonu değil, gelişmiş yeteneklere sahip tamamen yeni bir model olacağını vurgulayan Pistorius, "Bu büyük proje için Almanya ve Fransa'nın yapacağı tüm görevlerin dağılımı konusunda anlaşmaya vardık. Birlikte net sınırlar belirledik ve yoruma ya da herhangi bir yanlış anlamaya yer olmayacak." diye konuştu.

Yeni nesil muharebe tankı üretiminin katılımcı ülkelerin savunma sanayileri tarafından eşit paylaşılacağını ifade eden Pistorius, "Nisan ayında bir mutabakat zaptı imzalayacağız. Mevcut plana göre 26 Nisan'da Paris'e gideceğim ve bu anlaşmayı imzalayacağız." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

Almanya, Fransa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya ve Fransa, yeni nesil muharebe tankı geliştirmek için anlaştı - Son Dakika

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