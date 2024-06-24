Almanya ve İsviçre Son 16 Turuna Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Almanya ve İsviçre Son 16 Turuna Yükseldi

Almanya ve İsviçre Son 16 Turuna Yükseldi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A grubundaki maçlar tamamlandı. Almanya- İsviçre 1-1 berabere kalırken, Macaristan İskoçya'yı 1-0 yendi. A Grubu'nu Almanya birinci, İsviçre ikinci sırada tamamladı. Almanya ve İsviçre son 16 turuna adını yazdırdı.

24.06.2024 00:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A grubundaki maçlar tamamlandı. Almanya- İsviçre 1-1 berabere kalırken, Macaristan İskoçya'yı 1-0 yendi. A Grubu'nu Almanya birinci, İsviçre ikinci sırada tamamladı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A grubundaki son maçlar tamamlandı. İsviçre ile Almanya karşılaşmasında, Dan Ndoye'nin 28. dakikada attığı gol ile öne geçen İsviçre, 90+2'de Niclas Fullkrug'un attığı gol ile Almanya ile 1-1 berabere kaldı.

Grubun diğer maçında Macaristan ve İskoçya karşı karşıya geldi. Macaristan'ın İskoçya'yı 1-0 yendiği maçta; golün sahibi Csoboth oldu.

Buna göre; Almanya, A Grubu'nu lider tamamladı. Almanya ve ikinci olan İsviçre son 16 turuna adını yazdırdı.

Kaynak: ANKA

Macaristan, İsviçre, Almanya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Almanya ve İsviçre Son 16 Turuna Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:23 İsrail ordusu gece yarısı komşu ülkeyi fosfor bombasıyla vurdu İsrail ordusu gece yarısı komşu ülkeyi fosfor bombasıyla vurdu
23:04 İznik Gölü’nde, erkek arkadaşıyla bindiği jet ski genç kızın sonu oldu İznik Gölü'nde, erkek arkadaşıyla bindiği jet ski genç kızın sonu oldu
22:34 Suudi Arabistan’da hac ibadeti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 301’e yükseldi Suudi Arabistan'da hac ibadeti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 301'e yükseldi
21:58 4 kişinin öldüğü damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Hakim yapma 4 kişinin öldüğü damat katliamının görüntüleri ortaya çıktı: Hakim yapma
21:39 Rusya’da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti Rusya'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti
00:26 EURO 2024’te korkutan anlar Macar futbolcu baygınlık geçirdi EURO 2024'te korkutan anlar! Macar futbolcu baygınlık geçirdi
23:56 Almanya ile İsviçre, 1-1 berabere kalarak son 16’ya yükseldi Almanya ile İsviçre, 1-1 berabere kalarak son 16'ya yükseldi
23:17 TFF’den Türkiye’nin gündemine oturan görüntüler sonrası Arda Güler açıklaması TFF'den Türkiye'nin gündemine oturan görüntüler sonrası Arda Güler açıklaması
22:53 Arda Turan, eleştiri yağmuruna tutulan Hakan Çalhanoğlu’na sahip çıktı Arda Turan, eleştiri yağmuruna tutulan Hakan Çalhanoğlu'na sahip çıktı
22:50 Ayhan Sicimoğlu, parasını isteyen personeline tokat attı Ayhan Sicimoğlu, parasını isteyen personeline tokat attı
22:00 Ateşe resmen benzin döküyor Montella, Arda’nın elinden formasını aldı Ateşe resmen benzin döküyor! Montella, Arda'nın elinden formasını aldı
21:48 Çekya’nın golcüsü Patrik Schick, Türkiye maçında forma giyemeyecek Çekya'nın golcüsü Patrik Schick, Türkiye maçında forma giyemeyecek
20:23 Mourinho özellikle istedi 25 milyon euroluk golcü Fenerbahçe’ye geliyor Mourinho özellikle istedi! 25 milyon euroluk golcü Fenerbahçe'ye geliyor
19:56 Harici bilirkişi raporu açıklandı: 15 kişinin can verdiği anız yangını elektrik direğinden çıkmış Harici bilirkişi raporu açıklandı: 15 kişinin can verdiği anız yangını elektrik direğinden çıkmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 01:50:16. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya ve İsviçre Son 16 Turuna Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement