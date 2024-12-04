Almanya Yeni Savunma Stratejisini Onayladı

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Almanya'da Bakanlar Kurulu, Alman savunma kapasitesini daha da artırma hedefiyle silah sanayisini güçlendirmek için ülkenin yeni "Ulusal Güvenlik ve Savunma Sanayi Stratejisi"ni onayladı.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, federal hükümetin güvenlik ve savunma sanayinin güçlendirilmesinde yol gösterici olacak ülkenin yeni Ulusal Güvenlik ve Savunma Sanayi Stratejisi'ne Bakanlar Kurulunun onay verdiği duyuruldu.

Yeni stratejinin Alman Federal Hükümetin 2020'den itibaren güvenlik ve savunma sanayinin güçlendirilmesine ilişkin strateji belgesinin yerini alacağı ifade edilen açıklamada, söz konusu yeni stratejinin Rusya- Ukrayna savaşının başlamasından beri önemli ölçüde değişen Almanya ve Avrupalı ortak ülkelerin güvenlik ortamını dikkate aldığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Almanya'nın yeni Ulusal Güvenlik ve Savunma Sanayi Stratejisi kilit teknolojileri tanımlayarak, savunma sanayinin finansmanının önündeki engelleri kaldırmayı ve tedarik zincirlerini korumayı hedefliyor.

Almanya'nın söz konusu yeni stratejisinde yapay zeka, iletişim teknolojileri, savaş gemisi, korumalı ve zırhlı araçlar, sensör teknolojisi ve elektromanyetik savaş teknolojileri kilit teknolojiler olarak öne çıkarken, kuantum teknolojisi, füzeler ve füze savunması, uzay teknolojileri, mühimmat ve insansız sistemler de ulusal güvenliğin başlıca ilgi alanları arasında yer alıyor.

Ulusal Güvenlik ve Savunma Sanayii Stratejisi'nde Avrupa ve uluslararası işbirliğine daha da güçlü bir şekilde odaklanma hedeflenirken, tedarik zincirlerinin korunmasına yönelik tedbirlerde yer veriliyor. Söz konusu stratejinin, devlet ve sanayi arasındaki ilişkide yeni bir sayfa açması dikkati çekiyor.

"Avrupa'nın kendini koruma kabiliyetini kararlı ve sürdürülebilir bir şekilde güçlendirmeliyiz"

Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"Avrupa'da barış ve güvenliği korumak istiyorsak artık sadece başkalarına bel bağlayamayız. Avrupa'nın kendini koruma kabiliyetini kararlı ve sürdürülebilir bir şekilde güçlendirmeliyiz. Bu nedenle stratejimiz, sanayiyi vazgeçilmez bir bileşen olarak gördüğümüzün ve desteklediğimizin açık bir işaretidir. Kendi kapasitemize, bağımsızlığımıza ve direncimize daha fazla ihtiyacımız var. Yeni strateji ile güvenlik ve savunma sanayini bugünün ve geleceğin zorluklarına karşı donanımlı hale getirmek için planlama güvenliği yaratıyor ve yenilikleri teşvik ediyoruz."

"Mevcut tehdit durumu, kilit teknolojileri Almanya'da teşvik etmemizi gerektiriyor"

Savunma Bakanı Boris Pistorius de ülkede yenilikçi ve etkin savunma şirketlerinin bulunmasının Almanya'nın savunma kabiliyeti açısından hayati önem taşıdığını belirterek, "Ancak bu şekilde müttefiklerimizle de birlikte son teknoloji silah sistemleri geliştirebilir ve her şeyden önemlisi bunları yeterli miktarda üretebiliriz. Mevcut tehdit durumu, kilit teknolojileri Almanya'da teşvik etmemizi gerektiriyor. Aynı zamanda Avrupa ve uluslararası işbirliğini de kolaylaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna savaşı, Almanya'yı, askeri yaklaşımında tarihi bir dönüşüme iterken Almanya Başbakanı Olaf Scholz, savaşın başlamasından sonra ülkesinin NATO'nun "GSYH'nin yüzde 2'sinin savunma giderlerine harcanması" hedefine uyacaklarını açıklamıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaşını "dönüm noktası" olarak nitelendiren Scholz, Bundeswehr'in modern silahlarla yeterince donatılması için 100 milyar avroluk ek fon açıklamıştı.