Almus Kaymakamı, şehit Karaca için kurulan taziye çadırını ziyaret etti

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Almus Kaymakamı Emre Çömen, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın taziye çadırını ziyaret etti.
İlçeye bağlı Ormandibi köyünde, şehit Karaca için taziye çadırı kuruldu.
Çadırı ziyaret eden Kaymakam Çömen, şehidin ailesine başsağlığı diledi.
Kaymakam Çömen, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyerek şehit için yapılan duaya katıldı.
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