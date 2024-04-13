Almus Baraj Gölü\'nün yükselmesiyle grup yolunda su altında kaldı

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Tokat'ın Almus ilçesinde köylere ulaşımı kısaltan grup yolu, barajın yükselmesi sonucu su altında kaldı.

Almus Kaymakamlığı, Belediye, ilçeye bağlı belde belediyeleri ile köy muhtarlıklarının girişimiyle 2022 yılında 18 yerleşim birimine ulaşım için yapılan ve Almus Baraj Gölü'nün içinden geçen Sol Sahil Grup Yolu, yolu 13 kilometre kısaltıyor.

Yol, Almus Baraj Gölü'nde su seviyesinin yükselmesi sonucu su altında kaldı.