ALO 199\'a Yapay Zeka ve Görüntülü Görüşme Hizmeti

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 70 milyondan fazla çağrıyı yanıtlayan ALO 199 Çağrı Merkezi'ne yapay zeka teknolojilerinin entegre edildiğini, işitme ve konuşma engelli vatandaşlar için "görüntülü görüşme" hizmetinin başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla milletimize sunduğumuz hizmetlerin kalitesini her geçen gün artırıyoruz. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından 2014 yılında hizmete sunulan ve bugüne kadar 70 milyondan fazla çağrıyı yanıtlayan ALO 199 Çağrı Merkezimizi yeni nesil teknolojilerle güçlendirdik. T.C. Kimlik Kartı, pasaport, sürücü belgesi ve adres işlemleri başta olmak üzere birçok alanda vatandaşlarımızın bilgi edinme ve randevu taleplerini karşılayan merkezimizde, vatandaş memnuniyetini artırmak için süreçlerimize yapay zeka teknolojilerini entegre ettik.

'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla, vatandaşlarımızın devletin imkanlarından faydalanmada ve hizmete erişimde eşitliği sağlamayı hedefliyoruz. Bu anlayışla, işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımızın hizmetlere daha kolay erişebilmesi amacıyla ALO 199'da 'Görüntülü Görüşme' dönemini başlattık. İşaret dili bilen temsilcilerimizle doğrudan görüntülü bağlantı kurarak taleplerini iletebilen kardeşlerimiz, bilgi edinme ve randevu işlemlerine ilişkin hiçbir engele takılmadan kolayca destek alabiliyor. 7 gün 24 saat, teknolojinin tüm imkanlarıyla ve vatandaş odaklı hizmet anlayışımızla hizmetlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz."