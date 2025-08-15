Avustralya ve Filipinler arasındaki en büyük denizaşırı askeri tatbikat olan "Alon 25 Tatbikatı" başladı.

Avustralya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Filipinler Silahlı Kuvvetleri (AFP) ile Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) personelinin, 15-29 Ağustos'ta Güney Çin Denizi'nde, Filipinler açıklarındaki Palawan ve Luzon adaları çevresinde birlikte eğitim alacağı belirtildi.

Tatbikata, ABD Deniz Piyadeleri ve Kanada Donanması mensupları da dahil 3 bin 600'den fazla personelin katılacağı bildirilen açıklamada, bu tatbikatla, iki ülke arasında 2023'te ilk kez düzenlenen "Alon Tatbikatı"nın, siber ve uzay alanlarından gelen destekle deniz ve hava eğitimlerini kapsayacak şekilde genişlediği kaydedildi.

Avustralya Müşterek Harekatlar Şefi Koramiral Justin Jones, "Filipinler ile en büyük denizaşırı tatbikatımızı gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz ve yakın işbirliğimizi geliştirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Avustralya ile Filipinler'in silahlı kuvvetleri arasında ilk defa düzenlenen "Alon Tatbikatı", 14 Ağustos 2023'te başlamıştı.

Tatbikatta, 6 gemi, birçok hava aracı ve 700'ü AFP, 1200'ü ADF ve 150'si ABD Deniz Piyade personeli olmak üzere 2 binden fazla kişi yer almıştı.