Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alparslan Türkeş Anma Programı Samsun'da Gerçekleştirildi

05.04.2026 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanlığı, Ülkücü Hareket'in kurucu lideri Alparslan Türkeş'in vefatının 29. yıl dönümü dolayısıyla bir anma programı gerçekleştirdi.

Samsun Büyük Cami'de düzenlenen programda, akşam namazı öncesinde Başbuğ Alparslan Türkeş ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Anma etkinliğine, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Gökhan Yaşar, Kamu-Sen Samsun İl Temsilcisi Ahmet Keskin, TÜRKAV Samsun Şube Başkanı Murat Şahin, sendika temsilcileri, teşkilat mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın ardından cami çıkışında vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Program sonrası açıklamalarda bulunan MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Alparslan Türkeş'in Türk siyasi tarihindeki önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Bugün burada Başbuğumuzu vefatının 29'uncu yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyoruz. O, bizlere sadece bir isim değil, uğruna ömür adanacak bir dava ve sarsılmaz bir ahlak bırakmıştır. İşkencelere ve idamlara rağmen davasından geri adım atmayan bir iradenin evlatları olarak, bizler de baş veririz ama baş eğmeyiz. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır."

Etkinlik, akşam namazının kılınması ve vatandaşlarla yapılan istişarelerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Alparslan Türkeş, Yerel Haberler, Samsun, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 09:45:06. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.