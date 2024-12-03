Alperen'in Müzik Yetenekleri Öğretmenlerini ve Arkadaşlarını Büyüledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alperen'in Müzik Yetenekleri Öğretmenlerini ve Arkadaşlarını Büyüledi

Tokat Güzel Sanatlar Lisesi'nin ilk otizmli öğrencisi Alperen, 4 yıllık eğitimde ilham kaynağı oldu.

03.12.2024 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Güzel Sanatlar Lisesinin ilk otizmli öğrencisi Alperen, arkadaşlarının gözdesi oldu

TOKAT - Tokat Güzel Sanatlar Lisesi'nin ilk otizmli öğrencisi Alperen Elibol, müzikteki yeteneği ve ilham veren hikayesiyle hem arkadaşlarına hem de öğretmenlerine unutulmaz bir 4 yıl yaşattı.

Tokat Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gören otizmli öğrenci Alperen Elibol, hem arkadaşları hem de öğretmenleri için bir ilham kaynağı oldu. Girdiği sınavı kazanarak lisede eğitimine başlayan Elibol, lisenin de ilk otizmli öğrencisi oldu. Hem müzik alanında sergilediği yetenek hem de farklı bakış açısıyla arkadaşları ve öğretmenlerine unutulmaz bir 4 yıl yaşatan Alperen'in müzik kariyerinde büyük başarılar elde etmesi bekleniyor.

"Alperen bize hem insanlık hem de iletişim konusunda çok şey öğretti"

Alperen'le geçirdikleri dört yıl boyunca onun samimiyetinden, uyumundan ve temiz kalbinden büyük mutluluk duyduklarını dile getiren sınıf arkadaşı Vildan Sözen, "Alperen'le birlikte 4 yıldır burada beraber eğitim öğretim görüyoruz. Alperen ilk geldiğinde biz de çok şaşırmış ve heyecanlanmıştık. Ama daha sonrasında Alperen'in bizimle ve okulla olan uyumu bizi çok mutlu etti ve heyecanlandırdı. Çok güzel bir arkadaşlığı, samimiyeti ve tertemiz kalbi var. Bizim sınıfımızın en özeli, en meleği, tertemiz. Onunla olmaktan biz de çok mutluyuz. 4 yıl boyunca o bize bir sürü şey öğretti. Biz ona bir şeyler öğretmeye çalıştık. Alperen'le ayrılacağımız için çok aslında biz de üzgünüz. Ayrılmak istemiyoruz ama her güzel şeyin bir sonu var. Bu da bu şekilde bitecek. Alperen'le tanışmak bize gerçekten çoğu anlamda deneyim kazandırdı. Biz de bu tarz özel öğrencilere, özel eğitim gerektiren bireylere karşı daha da tecrübe kazandık. Nasıl davranacağımızı, nasıl iletişim kurmamız gerektiğini öğrendik. Alperen'in sınıf içerisindeki davranışları, tepkileri, onun ani gelişimlerine destek olabilmek, sakinleştirip yatıştırabilmeyi fark ettik, öğrendik. Bu şekilde 4 yılımız geçti. Alperen de bize çok güzel uyum sağladı. Biz de ona uyum sağladığımızı düşünüyoruz. Bu 4 yıl içinde öğretmenlerimiz, müdürlerimiz bize çok destek oldular, özellikle de Alperen'e. Biz hiç Alperen'in farklılığını hissetmedik. O da bize hissettirmedi. Alperen'le böyle güzel bir 4 yıl geçirdik" dedi.

"Alperen, Tokat Güzel Sanatlar Lisesi'ne kattığı değer ve başarılarla hepimizi geliştirdi"

Alperen'in müzik yeteneğinin özel eğitim sırasında fark edildiğini belirten müzik öğretmeni Şafak Özmen ise, "Alperen ortaokul özel eğitimindeyken Hasan hocamız vasıtasıyla bizim okulumuza geldi. Ondaki yeteneği sağ olsun hocamız ilk baş buldu. Sonrasında biz fark ettik. Sınava girdi ve kazandı. Güzel sanatlar lisesinin sınavına girdi, kazandı. Farklı sesleri ezgiye müzeye çevirebiliyor. Aklından geçen bir melodiyi piyanoda çalabiliyor. Bizim eğitimimiz boyunca yaptığımız dönemlik eserleri yani müfredatımızı uygulayabiliyor. Tokat Güzel Sanatlar Lisesi olarak biz ondan çok şey öğrendik. Bize çok değer kattı. Bizi geliştirdi. Biz onunla beraber bu alanda özel durumuyla beraber geliştik. Başarıyı tattık. Ona hayatı boyunca başarılar diliyoruz. Sağlık diliyoruz. Tokat Güzel Sanatlar Lisesi'nde otizmli bir öğrencimiz ilkti. Özel durumları olan öğrencilerimiz vardı. Ama Alperen Elibol bizim için ilkti. Çok farklı anlıyor. Çok farklı bakabiliyor. Bizim gördüğümüz gibi görmüyor. O çok daha farklı bir bakış açısına sahip. Alperen'in müzik alanında devam ederek kendini geliştireceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güncel, Eğitim, Sanat, Yaşam, Tokat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alperen'in Müzik Yetenekleri Öğretmenlerini ve Arkadaşlarını Büyüledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:55 Esad isterse İran, Suriye’ye asker yığacak Esad isterse İran, Suriye'ye asker yığacak
20:51 Adana’da lüks siteye silahlı saldırı Kadın güvenlik görevlisini rehin aldı Adana'da lüks siteye silahlı saldırı! Kadın güvenlik görevlisini rehin aldı
20:37 Güney Kore’de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı Güney Kore'de askerler camları kırarak girdikleri binadan apar topar ayrılmak zorunda kaldı
19:51 Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti Çiğ köftecide genç kadını dakikalarca taciz etti
19:20 Güney Kore’de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti
09:24 Lojmanda ölü bulunan Yeşim’in annesi, “intihar“ iddialarına bir kez daha isyan etti Lojmanda ölü bulunan Yeşim'in annesi, "intihar" iddialarına bir kez daha isyan etti
09:22 Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı Kimisi denemedi kimisi fiyatına bile bakmadı, ucuz kıyafet izdihamı yaşandı
09:22 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü
09:16 Yeşilçam’ın ’Sezercik’i boşandı, mahkemede ’kısırlık’ gerginliği çıktı Yeşilçam'ın 'Sezercik'i boşandı, mahkemede 'kısırlık' gerginliği çıktı
08:56 Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor Ticaret Bakanlığı asgari ücret fırsatçılarına karşı harekete geçiyor
08:35 Meteoroloji sadece bir ili uyardı Meteoroloji sadece bir ili uyardı
08:33 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS’ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024 Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS'ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024
08:23 Kuzey Irak’ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu Kuzey Irak'ta yaralanan uzman çavuş şehit oldu
08:11 Şeyma Subaşı’nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı Şeyma Subaşı'nın iç çamaşır detaylı kıyafetini görenler bir daha baktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 22:52:35. #1.12#
SON DAKİKA: Alperen'in Müzik Yetenekleri Öğretmenlerini ve Arkadaşlarını Büyüledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.