Altı Ülkeden İsrail'e E1 Projesi Uyarısı - Son Dakika
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Altı Ülkeden İsrail'e E1 Projesi Uyarısı

Altı Ülkeden İsrail\'e E1 Projesi Uyarısı
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Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç ve İngiltere, İsrail'in E1 yerleşim projesini kınadı.

PARİS, 21 Ağustos (Xinhua) -- Altı Avrupa ülkesi perşembe günü İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki E1 yerleşim projesi için inşaat ihalesi açma kararını kınayarak İsrail'e söz konusu planları derhal geri çekme çağrısında bulundu.

Elysee Sarayı tarafından yayımlanan ortak açıklamada Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç ve İngiltere liderleri, söz konusu adımı "kabul edilemez" diye nitelendirdi. Bu hamlenin, Batı Şeria'yı böleceği, Filistin Toprakları'nın coğrafi bütünlüğüne zarar vereceği ve iki devletli çözüm umutlarını baltalayacağı uyarısı yapıldı.

Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uyarınca yasadışı olduğunu vurgulayan liderler, kararın sivilleri hedef alan benzeri görülmemiş şiddet olayları ve Filistin ekonomisine getirilen ağır kısıtlamalarla öne çıkan ciddi bir istikrarsızlık döneminde alındığına dikkat çekti.

İsrail'e Batı Şeria'daki yerleşim alanlarını genişletme faaliyetlerine son verme çağrısının yapıldığı ortak açıklamada, söz konusu planların bölgeyi barıştan daha da uzaklaştıracağı ve İsrail'in uluslararası itibarına zarar vereceği vurgulandı.

İşletmelere de inşaat ihalelerine katılmamaları çağrısında bulunularak, ihalelere katılımın ciddi uluslararası hukuk ihlallerine müdahil olma riski de dahil olmak üzere hukuki sonuçlar doğurabileceği ve itibar kaybına yol açabileceği belirtildi.

Açıklamada, "İki devletli çözüme dayalı kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa olan bağlılığımızı yineliyoruz. Bu doğrultuda hareket etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

İsrail, salı günü Batı Şeria'daki tartışmalı E1 yerleşim projesine ilişkin planlarını ilerleterek, 1.234 konut birimi için bir ihale ilanı yayımladı.

Kaynak: Xinhua

İngiltere, Politika, Hollanda, Almanya, Norveç, İtalya, Fransa, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altı Ülkeden İsrail'e E1 Projesi Uyarısı - Son Dakika

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