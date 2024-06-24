Altıeylül Alaturka Türk Müziği Topluluğu'ndan Unutulmaz Konser - Son Dakika
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Altıeylül Alaturka Türk Müziği Topluluğu'ndan Unutulmaz Konser

Altıeylül Alaturka Türk Müziği Topluluğu\'ndan Unutulmaz Konser

Altıeylül Alaturka Türk Müziği Topluluğu'nun Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde verdiği konser büyük beğeni topladı. Şef Hazma Sarıgül yönetiminde sahne alan koro, seslendirdiği eserlerle izlemeye gelen misafirlere unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

24.06.2024 16:45  Güncelleme: 17:28
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(BALIKESİR) - Altıeylül Alaturka Türk Müziği Topluluğu'nun Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde verdiği konser büyük beğeni topladı. Şef Hazma Sarıgül yönetiminde sahne alan koro, seslendirdiği eserlerle izlemeye gelen misafirlere unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

"Beraber ve Solo Türküler/Şarkılar Konseri'ne, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Başkan Yardımcıları Tayfun Canlı, İsmail Baha Torun, Serdar Karakaş ile müzikseverler katılım sağladı.

Katılımcılar hep bir ağızdan eserlere eşlik ederken sanatçı Onur Yaman da bağlama eşliğinde seslendirdiği türkülerle geceye renk kattı.

"Belediye Başkanımız Hakan Şehirli'ye teşekkür ederiz"

Koronun şefliğini yapan Altıeylül Belediye personeli Hamza Sarıgül, "Amatör kişilerden oluşan koromuz hem belediyemiz personelinden hem de Türk Sanat Müziği'ne gönül vermiş kişilerden oluşuyor. Hep bir ağızdan koordineli bir şeklide şarkı söylemek zor olsa da uzun soluklu ve meşakkatli çalışmalarımız meyvesini verdiğinde hepimiz mutlu oluyoruz. Her birimiz ayrı işlerde görev yapmış olduğumuzdan dolayı zamanımızı ayarlayıp hafta içi ve hafta sonu buluşup konsere hazırlanıyoruz. Başta bizlere desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Hakan Şehirli'ye, bizleri yalnız bırakmayan ailelerimize ve bizleri izlemeye gelen misafirlerimize teşekkür ederiz" dedi.

"Emeğinize, sesinize ve yüreğinize sağlık"

Başkan Hakan Şehirli ise "Öncelikle bizlere böyle güzel bir geceyi yaşatmış olduğunuz için teşekkür ederim. Emeğinize, sesinize sağlık. Geçtiğimiz ay Hasan Can Kültür Merkezi'nde vermiş olduğunuz konserin ardından bugün de Avlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirmiş olduğunuz konsere gelen misafirler büyük beğeni ve sizleri ayakta alkışlayarak izledi. Tekrardan sizlere teşekkür ediyor. Bu gibi etkinliklerimizin aralıksız devam edeceğini ifade etmek isterim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Altıeylül, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altıeylül Alaturka Türk Müziği Topluluğu'ndan Unutulmaz Konser - Son Dakika

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