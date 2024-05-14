Altındağ Belediye Başkanı: Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi belediye hizmetlerini engellemeyecek - Son Dakika
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Altındağ Belediye Başkanı: Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi belediye hizmetlerini engellemeyecek

Altındağ Belediye Başkanı: Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi belediye hizmetlerini engellemeyecek

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin belediye hizmetlerini engellemeyeceğini ifade ederek, "Bu belediyelerin savurganlığını önleyecek bir genelgedir.

14.05.2024 16:10
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Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nin belediye hizmetlerini engellemeyeceğini ifade ederek, "Bu belediyelerin savurganlığını önleyecek bir genelgedir. Bana göre bu genelgeye bile gerek kalmadan belediye üst yönetimleri, bunları kendileri yapmalıdır." dedi.

Tiryaki, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Üst üste görev yaptığı üç dönemin sonunda ara verdiği Altındağ Belediye Başkanlığı'na 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından dördüncü defa seçildiğini aktaran Tiryaki, kamu kaynaklarının iyi kullanılmadığı kurumlarda bereket ve huzurun olmayacağını söyledi.

Tiryaki, bu dönem göreve geldiğinde belediyede işlerin daha hızlı yürümesi için bazı birimleri Meclis kararıyla kapattıklarını söyledi.

"Bu paket, bana göre işimizi kolaylaştırır"

Yeni seçilen belediye başkanlarına mali yapıyı düzeltmeden sokakta başarı beklememeleri konusunda çağrıda bulunan Tiryaki, sadece devletten gelen kaynaklarla belediyecilik yapılamayacağını vurguladı.

Belediyelerin en önemli probleminin kaynakların doğru kullanımıyla çözülebileceğini dile getiren Tiryaki, şunları kaydetti:

"(Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi) Bu açıklamaya şöyle baktığımda, belediye hizmetlerini engelleyecek bir durumun olduğunu görmüyorum. Bu belediyelerin savurganlığını önleyecek bir genelgedir. Bana göre bu genelgeye bile gerek kalmadan belediye üst yönetimleri, kendileri yapmalıdır. Ben 15 yıl boyunca belediye başkanlığı yaptım ve bir tane araç bile kiralamadım. 15 yıl boyunca bir taşeron firma kullanmadım. Hep belediye eliyle hizmetlerimi yaptım.

Bu paket, bana göre işimizi kolaylaştırır. Bir belediye başkanı oturacak mevcut gelir-gider dengesine, bütçesine, gelir kaynaklarının devletten gelenlerine ve öz kaynaklarına bakacak. Belediyeler önümüzdeki süreçte daha önemli hale gelecektir. Yani artık belediyeler yarışacaktır. Altındağlı hemşerilerimden az bir sabır istiyorum. İyi bir yönetme anlayışını oluşturup çok kısa sürede onların beklediği hizmetleri de her geçen gün biraz daha artırarak vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Veysel Tiryaki, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altındağ Belediye Başkanı: Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi belediye hizmetlerini engellemeyecek - Son Dakika

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