Altınköy'de 'Benek' Geyik Yavrusu Doğdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Altınköy'de 'Benek' Geyik Yavrusu Doğdu

Altınköy\'de \'Benek\' Geyik Yavrusu Doğdu
17.08.2025 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınköy Açık Hava Müzesi'nde 'Benek' adını taşıyan geyik yavrusu, doğal yaşam alanında yaşıyor.

Altınköy Açık Hava Müzesi'nde dünyaya gelen ve "Benek" ismi verilen geyik yavrusu, kendisi ve ailesi için oluşturulan doğal yaşam alanlarında uzman veteriner hekimler gözetiminde yaşamını sürdürüyor.

Altındağ Belediyesi tarafından köy hayatını anlatmak amacıyla kurulan Altınköy Açık Hava Müzesi, içinde yel değirmeni, asma köprü, bakkal, gül bahçesi ve tarihi evler gibi yapıların yanı sıra çeşitli hayvanları da barındırıyor.

Keklik, kaz, tavus kuşu, ceylan, geyik gibi birçok hayvanın ve kümes hayvanlarının yaşam sürdüğü müze, doğal yaşam alanını yerinde deneyimlemek isteyenlerin uğrak noktası oluyor.

Müzede zaman zaman hayvanların dünyaya getirdiği yavrular, tatlı telaşa neden olurken, son olarak bir geyiğin doğurması, müzedeki doğal yaşama renk kattı.

Geyik yavrusu yaşam alanında bulunan diğer geyiklerle uyum içerisinde yaşıyor, kendisini izlemeye gelen ziyaretçilere tatlı anlar sergiliyor.

"Geyiklerimiz hem çok mutlular hem de sağlıklılar"

Altınköy Açık Hava Müzesi Müdürü Dilek Kara Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzelerinin ekolojik bir yer olduğunu ve birçok hayvan çeşitliliğini barındırdığını belirtti.

Müzede birçok yerin ve her hayvanın tabiatına özel alan bulunduğunu ifade eden Yılmaz, "Şu anda geyik ve ceylan bölgesindeyiz. Güzel bir haberimiz var. 8 dişi, 3 erkek geyiğimiz vardı, son olarak bir yavrumuz dünyaya geldi." bilgisini verdi.

Yılmaz, çocukların ve ziyaretçilerin yoğun ilgisi olduğunu ifade ederek, "Geyiğimizin güzel de bir ismi oldu. Çok fazla benekleri olduğu için ziyarete gelen çocuklarımız 'Benek' diye seviyorlardı. Bizler de bu ismi verdik." diye konuştu.

Geyiklerin cinsinin "kızıl geyik" olduğunu belirten Yılmaz, "Kızıl geyiklerin doğa ortamlarında tam anlamıyla sağlıklı ve huzurlu şekilde yaşadıklarında yaklaşık 20 yıl yaşayabildiklerini söyleyebiliriz. Bununla birlikte veteriner hekimlerimiz burada gece gündüz ciddi destek sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, hayvanların bakımlarının gayet iyi yapıldığını anlatarak, "Geyiklerimizin ve diğer hayvanlarımızın burada sürekli üremesi şunu gösterir, geyiklerimiz hem çok mutlular hem de sağlıklılar." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Kültür, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altınköy'de 'Benek' Geyik Yavrusu Doğdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
08:09
Çanakkale’de yangın Alevler Gelibolu’dan Eceabat’a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın! Alevler Gelibolu'dan Eceabat'a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 11:13:18. #7.12#
SON DAKİKA: Altınköy'de 'Benek' Geyik Yavrusu Doğdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.