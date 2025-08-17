Altınköy\'de \'Benek\' Geyik Yavrusu Doğdu

Altınköy Açık Hava Müzesi'nde dünyaya gelen ve "Benek" ismi verilen geyik yavrusu, kendisi ve ailesi için oluşturulan doğal yaşam alanlarında uzman veteriner hekimler gözetiminde yaşamını sürdürüyor.

Altındağ Belediyesi tarafından köy hayatını anlatmak amacıyla kurulan Altınköy Açık Hava Müzesi, içinde yel değirmeni, asma köprü, bakkal, gül bahçesi ve tarihi evler gibi yapıların yanı sıra çeşitli hayvanları da barındırıyor.

Keklik, kaz, tavus kuşu, ceylan, geyik gibi birçok hayvanın ve kümes hayvanlarının yaşam sürdüğü müze, doğal yaşam alanını yerinde deneyimlemek isteyenlerin uğrak noktası oluyor.

Müzede zaman zaman hayvanların dünyaya getirdiği yavrular, tatlı telaşa neden olurken, son olarak bir geyiğin doğurması, müzedeki doğal yaşama renk kattı.

Geyik yavrusu yaşam alanında bulunan diğer geyiklerle uyum içerisinde yaşıyor, kendisini izlemeye gelen ziyaretçilere tatlı anlar sergiliyor.

"Geyiklerimiz hem çok mutlular hem de sağlıklılar"

Altınköy Açık Hava Müzesi Müdürü Dilek Kara Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzelerinin ekolojik bir yer olduğunu ve birçok hayvan çeşitliliğini barındırdığını belirtti.

Müzede birçok yerin ve her hayvanın tabiatına özel alan bulunduğunu ifade eden Yılmaz, "Şu anda geyik ve ceylan bölgesindeyiz. Güzel bir haberimiz var. 8 dişi, 3 erkek geyiğimiz vardı, son olarak bir yavrumuz dünyaya geldi." bilgisini verdi.

Yılmaz, çocukların ve ziyaretçilerin yoğun ilgisi olduğunu ifade ederek, "Geyiğimizin güzel de bir ismi oldu. Çok fazla benekleri olduğu için ziyarete gelen çocuklarımız 'Benek' diye seviyorlardı. Bizler de bu ismi verdik." diye konuştu.

Geyiklerin cinsinin "kızıl geyik" olduğunu belirten Yılmaz, "Kızıl geyiklerin doğa ortamlarında tam anlamıyla sağlıklı ve huzurlu şekilde yaşadıklarında yaklaşık 20 yıl yaşayabildiklerini söyleyebiliriz. Bununla birlikte veteriner hekimlerimiz burada gece gündüz ciddi destek sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, hayvanların bakımlarının gayet iyi yapıldığını anlatarak, "Geyiklerimizin ve diğer hayvanlarımızın burada sürekli üremesi şunu gösterir, geyiklerimiz hem çok mutlular hem de sağlıklılar." dedi.