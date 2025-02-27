Altınordu Belediyesi, İkinci Kent Lokantası İçin Çalışmalara Başladı

Güncel

(ORDU) - Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, ilki geçen yıl eylül ayında hizmet vermeye başlayan Kent Lokantası'nın ardından vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine ikinci Kent Lokantası için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Altınordu Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal belediyecilik uygulamalarıyla dar gelirli vatandaşlar başta olmak üzere toplumun her kesimini desteklemeyi sürdürüyor. Geçen yıl eylül ayında ilk Kent Lokantası'nı hizmete alarak vatandaşları sağlıklı ve hijyenik yemeklerle uygun fiyata buluşturan belediye, dar gelirli yurttaşları ekonomik olarak destekliyor.

Hafta içi her gün saat 13.00 ile 16.00 arasında dört çeşit yemeğin 75 TL'den vatandaşlara sunulduğu Kent Lokantası'ndan geride kalan beş aylık süreçte 50 bin 195 vatandaş faydalandı.

Kent Lokantası'nın ikincisinin açılması için yoğun talep geldiğini belirten Başkan Tepe, şu açıklamayı yaptı:

"Bizler, sadece bir yerel yönetim değil, sosyal belediyeciliği esas alan, halkının yanında duran, paylaşmayı ve dayanışmayı ilke edinen bir belediyeyiz. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için süt dağıtan, vatandaşlarımızın sofralarına bereket katmak için en lezzetli yemekleri en uygun fiyatlarla sunan bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Artan ilgi ve talep doğrultusunda Altınordu'ya yeni bir Kent Lokantası daha kazandırmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Ekonomik zorlukların her geçen gün arttığı bu süreçte, Altınordu Belediyesi olarak hemşehrilerimizin en temel ihtiyacı olan beslenmeye destek olmayı kendimize sorumluluk biliyor, kimseyi yalnız bırakmamak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Ramazan Bayramı sonrasında hizmete açacağımız ikinci Kent Lokantamızla da daha fazla vatandaşımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşayacağız."