Altınordu Belediyesi'nden Beş Mahallede Eş Zamanlı Altyapı ve Üstyapı Çalışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Altınordu Belediyesi'nden Beş Mahallede Eş Zamanlı Altyapı ve Üstyapı Çalışması

26.01.2026 15:05  Güncelleme: 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu Belediyesi, Yeni Mahalle, Karşıyaka, Karacaömer, Güzelyalı ve Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmaları ile ulaşım konforunu artırarak kent estetiğini güçlendiriyor. Belediye Başkanı Ulaş Tepe, çalışmaların şehrin geleceğini planlayarak yapıldığını vurguladı.

(ORDU) - Altınordu Belediyesi, Yeni Mahalle, Karşıyaka, Karacaömer, Güzelyalı ve Cumhuriyet Mahallesi'nde yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ulaşım konforunu artırırken kent estetiğini de güçlendiriyor.

Altınordu Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve kent estetiğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği çalışmalarla ilçenin çehresini değiştiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Yeni Mahalle 303. Sokak'ta yol ve çevre iyileştirme çalışmaları devam ederken; Cumhuriyet, Karşıyaka ve Karacaömer mahallelerinde altyapı ve üstyapı düzenlemeleriyle ulaşım konforu artırılıyor. Güzelyalı Mahallesi'nde ise merdiven çalışmalarıyla Altınordu'nun sokakları denizle buluşturuluyor.

Belediye Başkanı Ulaş Tepe, kent genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

"Altınordu'da yürüttüğümüz tüm çalışmaları günü kurtaran adımlar olarak değil, kentin bugünüyle birlikte yarınını da planlayan bütüncül bir anlayışla ele alıyoruz. Kentimizin ihtiyaçlarını doğru tespit ederek, kaynaklarımızı verimli kullanıyor; Altınordu'nun gelişimini kalıcı ve sağlıklı bir zemine oturtmayı amaçlıyoruz. Yapılan her çalışma, daha güvenli bir ulaşım, daha düzenli bir kent dokusu ve daha yüksek bir yaşam kalitesi hedefiyle hayata geçiriliyor. Bizim önceliğimiz, bugün hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırırken, yarının Altınordu'sunu da güçlü bir şekilde inşa edebilmektir. Bu doğrultuda, kentimizin her mahallesine dokunan, planlı ve kararlı çalışmalarımızı sürdürecek; Altınordu'yu geleceğe emin adımlarla taşımaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Mahallesi, Altınordu Belediyesi, Yerel Yönetim, Yeni Mahalle, Ulaş Tepe, Güzelyalı, Karşıyaka, Belediye, Güncel, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altınordu Belediyesi'nden Beş Mahallede Eş Zamanlı Altyapı ve Üstyapı Çalışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
ABD’de kış fırtınası can aldı: New York’ta 3 kişi hayatını kaybetti ABD'de kış fırtınası can aldı: New York'ta 3 kişi hayatını kaybetti
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var

15:10
Türkiye’nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
14:52
Ülkede tarihi felaket 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
Ülkede tarihi felaket! 800 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal edildi
13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 15:21:42. #.0.4#
SON DAKİKA: Altınordu Belediyesi'nden Beş Mahallede Eş Zamanlı Altyapı ve Üstyapı Çalışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.