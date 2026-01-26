Altınordu Belediyesi'nden Beş Mahallede Eş Zamanlı Altyapı ve Üstyapı Çalışması

Altınordu Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve kent estetiğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği çalışmalarla ilçenin çehresini değiştiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Yeni Mahalle 303. Sokak'ta yol ve çevre iyileştirme çalışmaları devam ederken; Cumhuriyet, Karşıyaka ve Karacaömer mahallelerinde altyapı ve üstyapı düzenlemeleriyle ulaşım konforu artırılıyor. Güzelyalı Mahallesi'nde ise merdiven çalışmalarıyla Altınordu'nun sokakları denizle buluşturuluyor.

Belediye Başkanı Ulaş Tepe , kent genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

"Altınordu'da yürüttüğümüz tüm çalışmaları günü kurtaran adımlar olarak değil, kentin bugünüyle birlikte yarınını da planlayan bütüncül bir anlayışla ele alıyoruz. Kentimizin ihtiyaçlarını doğru tespit ederek, kaynaklarımızı verimli kullanıyor; Altınordu'nun gelişimini kalıcı ve sağlıklı bir zemine oturtmayı amaçlıyoruz. Yapılan her çalışma, daha güvenli bir ulaşım, daha düzenli bir kent dokusu ve daha yüksek bir yaşam kalitesi hedefiyle hayata geçiriliyor. Bizim önceliğimiz, bugün hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırırken, yarının Altınordu'sunu da güçlü bir şekilde inşa edebilmektir. Bu doğrultuda, kentimizin her mahallesine dokunan, planlı ve kararlı çalışmalarımızı sürdürecek; Altınordu'yu geleceğe emin adımlarla taşımaya devam edeceğiz."