Altınordu Belediyesi, Üniversite Adaylarının Yks Ücretlerini Karşılayacak

(ORDU)- Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe , eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla verdiği sözü hayata geçirerek, üniversite adaylarının Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( YKS ) başvuru ücretlerinin belediye tarafından karşılayacağını duyurdu. Başvuru ücretleri, 11 Şubat-13 Mart 2026 tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

Başvuru koşulları paylaşıldı

YKS başvuru ücreti desteğine ilişkin başvuru koşulları da kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre, destekten faydalanmak isteyen adayların, Altınordu ilçe sınırları içerisinde ikamet etmesi, 25 yaş ve altında olması ve hane gelir toplamının iki asgari ücreti geçmemesi gerekiyor.

Belirlenen kriterleri sağlayan üniversite adaylarının; sınav ücretinin ödendiğine dair dekont, ikametgah belgesi, gelir belgesi (SGK Hizmet Dökümü) ile öğrencinin kendisine ya da velisine ait IBAN bilgilerini içeren belgelerle birlikte, Altınordu Belediyesi Hizmet Binası zemin katında bulunan Kariyer Merkezi'ne 11 Şubat- 13 Mart 2026 tarihleri arasında başvuruda bulunması gerekiyor. Başvuruların incelenmesinin ardından gerekli şartları taşıdığı belirlenen üniversite adaylarının YKS başvuru ücretleri, belirttikleri banka hesaplarına yatırılacak.

"Sınav öncesinden tercih sürecine kadar her aşamada destek olmaya devam edeceğiz"

Başkan Ulaş Tepe, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Gençlerimizin geleceğini belirleyen böylesine önemli bir süreçte, maddi imkansızlıkların bir engel oluşturmasını kabul etmiyoruz. Eğitim, herkes için eşit, ulaşılabilir bir hak olmalıdır. Biz de Altınordu Belediyesi olarak, üniversite hayali kuran gençlerimizin yanında duruyor, eğitimde fırsat eşitsizliğinin önüne geçmek için somut adımlar atıyoruz. Bu kapsamda gençlerimize daha önce verdiğimiz YKS başvuru ücretlerini Altınordu Belediyesi olarak biz karşılayacağız. YKS süreci; umutların, emeklerin ve hayallerin karşılığıdır. Gençlerimizin bu yolculukta kendilerini yalnız hissetmemesi için sınav öncesinden tercih sürecine kadar her aşamada destek olmaya devam edeceğiz. Şimdiden tüm üniversite adaylarımıza başarılar diliyorum."

Altınordu Belediyesi, üniversite adaylarına desteğini yalnızca başvuru ücretiyle sınırlamıyor. Belediye, YKS Genel Tekrar Kampı ve YKS Tercih Danışmanlığı hizmetleriyle gençlerin sınav öncesi ve sonrası süreçlerine rehberlik ediyor. Alanında uzman eğitimciler eşliğinde gerçekleştirilen kamp ve danışmanlık hizmetleri sayesinde öğrenciler, bilgilerini pekiştiriyor ve doğru tercihler yapabiliyor.