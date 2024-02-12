Altınordu'da Cadde Ortasında Cinayet: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Altınordu'da Cadde Ortasında Cinayet: Şüpheli Tutuklandı

Altınordu\'da Cadde Ortasında Cinayet: Şüpheli Tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde cadde ortasında bıçaklanarak öldürülen Güvenç Bektaş'ın cinayet şüphelisi olarak amcasının oğlu Hasan Bektaş gözaltına alındı ve tutuklandı. Olayın ardından yapılan soruşturma sonucunda Hasan Bektaş, kuzeniyle içki içtikleri sırada çıkan tartışma sonucunda onu bıçakladığını itiraf etti.

12.02.2024 11:31  Güncelleme: 11:33
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ORDU'nun Altınordu ilçesinde cadde ortasında bıçaklanarak öldürülen Güvenç Bektaş'ın (40) cinayet şüphelisi olarak amcasının oğlu Hasan Bektaş (34), gözaltına alınıp, tutuklandı.

Olay, 10 Şubat günü ilçeye bağlı Selimiye Mahallesi Marangoz Caddesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kişinin yaralı olarak yerde kanlar içinde yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenç Bektaş olduğu tespit edilen kişi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Bektaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Güvenç Bektaş'ın amcasının oğlu Hasan Bektaş'ı gözaltına aldı. Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Bektaş, ifadesinde kuzeniyle içki içtiklerini, ardından tartışma çıktığını ve onu bıçakladığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edilen Hasan Bektaş, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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