Altınordu\'da Denge Kaybı Ölüm Getirdi

ORDU'nun Altınordu ilçesinde 3'üncü kattan apartmanın çıkmasına düşen Esma Altunel (63), hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Şahincili Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 3'üncü katta bulunan Esma Altunel, dengesini kaybederek bulunduğu binanın çıkmasına düştü. İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Altunel, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.