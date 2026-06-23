Olay, saat 12.00 sıralarında Şahincili Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 3'üncü katta bulunan Esma Altunel, dengesini kaybederek bulunduğu binanın çıkmasına düştü. İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Altunel, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Altınordu'da Denge Kaybı Ölüm Getirdi - Son Dakika
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