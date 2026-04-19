Ordu'nun Altınordu ilçesinde kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
E.Ö. yönetimindeki 06 BRY 016 plakalı kamyonet, Bucak Mahallesi 361. Sokak'ta geri manevra yaptığı sırada İsmail Makar'a (92) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Makar, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Altınordu'da Kamyonet Çarpan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?