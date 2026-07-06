Altıntaş\'ta Elektrikli Motor Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, 22 Haziran'da yolcu otobüsünün çarptığı 3 tekerlekli elektrikli motorun sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Altıntaş-Kütahya kara yolunun 2. kilometresinde 22 Haziran'da bir yolcu otobüsünün arkadan çarptığı 3 tekerlekli motorun sürücüsü Bektaş Türkan (46), ağır yaralı halde kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Türkan'ın cenazesi öğlen namazını müteakip Altıntaş Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.
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