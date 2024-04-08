Altunhisar'da Bayram Tedbirleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Karaman Bisiklet Takımı İzmir'de 1 altın ve 1 gümüş madalya kazandı

Karaman Bisiklet Takımı, İzmir'de düzenlenen Ulusal Dağ Bisikleti Yarışlarında 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Takım, antrenörleri Hasan Duman ve Emre Öner eşliğinde 3 kategoride toplam 12 sporcuyla mücadele etti. U12 erkekler kategorisinde Eymen Ege Kaya altın madalya, Veli Sarı ise gümüş madalya kazandı. Karaman Bisiklet Takımı, yeni sezonla birlikte güzel bir performans sergiliyor.