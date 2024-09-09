Kaymakam Yiğit, Birinci Sınıf Öğrencilerini Ziyaret Etti

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Altunhisar Kaymakamı Abdussamed Yiğit, okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Altunok ve İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Gökhan Koyun, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde Barbaros İlkokulu'nu ziyaret ederek sınıfları gezdi.

Birinci sınıf öğrencileriyle sohbet eden Yiğit, öğrencilere Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in gönderdiği mektubu okudu.