Giresun'un Alucra ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
İlçenin Karabörk Köyü girişinde Metin Hışırcı yönetimindeki 28 ACC 268 plakalı hafif ticari araç, kar ve buzlanma nedeniyle şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü ve beraberindeki Harun Bener, Alucra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Alucra'da Araç Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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