Alucra'da Vefa Projesi İhtiyaçları Karşılıyor

10.03.2026 21:18
Giresun'un Alucra ilçesinde Vefa Projesi ile yaşlı ve engelli vatandaşların ihtiyaçları karşılandı.

Kaymakamlık koordinesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yürütülen projede, yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların temel ihtiyaçları karşılanarak evde bakım ve destek hizmetleri verildi.

İlçe Kaymakamı Emrah Azman, projede görev yapan ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

