Alzheimer Farkındalığı İçin 3 Bin Km Pedal Çeviren Gurbetçi

Alzheimer farkındalığı için Amsterdam'dan İstanbul'a 3 bin kilometreden fazla pedal çeviren gurbetçi Semih Gürbüz, sporun yalnızca fiziksel değil zihinsel sağlık için de önemli olduğunu belirtti.

Gürbüz, Amsterdam'dan Alzheimer farkındalığı için çıktığı ve 7 ülkeyi kapsayan 46 günlük bisiklet yolculuğunu İstanbul'da tamamlamasının ardından AA muhabirine duygularını ve yolculukta yaşadıklarını anlattı.

Amsterdam'da doğup büyüdüğünü ve bankacı olduğunu belirten 34 yaşındaki Gürbüz, bisikletin hayatının önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Gürbüz, vefat eden babaannesinin Alzheimer hastası olduğunu ve bundan çok etkilendiğini dile getirerek, "Maalesef hastalık sürecinde nasıl davranacağımız, nelere dikkat edeceğimiz hakkında pek bir bilgimiz yoktu." ifadesini kullandı.

Hastalıkla ilgili bilgiye zaman içinde ulaştıklarını ancak bunun geç olduğunu kaydeden Gürbüz, Alzheimer hastalarına nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda toplumun daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

7 ülke geçti, 3 bin kilometreden fazla yol yaptı

Yolculuğunun 46 gün sürdüğünü, bisikletinin elektrikli olmadığını ve çantalarla birlikte bisiklet ağırlığının zaman zaman 40 ila 50 kiloya ulaştığını aktaran Gürbüz, "Toplam 7 ülkeyi kapsayan bu yolculukta 3 bin kilometreden fazla yolu geride bıraktım." dedi.

Doğup büyüdüğü Hollanda ile Türkiye arasında sembolik bir bağ kurmak istediğini dile getiren Gürbüz, yolculuk boyunca farklı ülkelerde çeşitli zorluklarla karşılaştığını anlattı.

Gürbüz, yol şartlarının bazı bölgelerde oldukça zorlayıcı olduğunu belirterek, dik ve dağlık alanlarda bisikletini iterek ilerlediğini kaydetti.

Bazı güzergahlarda bisiklet yolu bulunmadığını, bu nedenle zaman zaman araç yollarını kullanmak zorunda kaldığını anlatan Gürbüz, sokak köpeklerinin peşine takıldığı ve kimi bölgelerde tamamen ıssız yollarda ilerlediği anlar yaşadığını söyledi.

Kapıkule'de duygusal anlar yaşadı

Gürbüz, Türkiye'ye yaklaştığı zaman heyecanlandığını ve sevinçli olduğunu ifade etti.

Yolculuğunun 42'nci gününde Türkiye'ye ulaştığını anlatan Gürbüz, "Türk bayrağını gördüğüm zaman mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım." dedi.

Gürbüz, Türkiye'ye girdikten sonra büyük bir rahatlama hissettiğini, yol boyunca esnaf ve vatandaşların kendisine destek olduğunu, insanların misafirperverliğinin kendisini etkilediğini belirtti.

İstanbul'da nişanlısı ile ailesinin sürpriz karşılamasıyla büyük bir mutluluk yaşadığını dile getiren Gürbüz, aldığı manevi desteğin yolculuğu tamamlamasında önemli rol oynadığını aktardı.

Pes etmeyi hiç düşünmedi

Yolculuk sırasında hiç pes etmeyi düşünmediğini ve bunun en önemli nedeninin babaannesinin anısı olduğunu aktaran Gürbüz, Kurban Bayramı dönemine denk gelen yolculuğunda babaannesini sık sık düşündüğünü, Alzheimer hastalığının önemini bildiği için hedefinden vazgeçmediğini anlattı.

Gürbüz, Alzheimer hastalığının dünya genelinde hızla yayıldığını ve hastalığa karşı henüz kesin bir tedavi bulunmadığına dikkati çekti.

"Genç yaştan itibaren daha fazla hareket edelim"

Gürbüz, hareketli bir yaşam tarzı benimsenmesi gerektiğini belirterek, "Genç yaştan itibaren daha fazla hareket edelim. Bisiklet güzel bir örnektir ama sadece bisiklet değil, akşamları yürüyüşe çıkalım, daha fazla kitap okuyalım, daha fazla değişik yemekler yiyelim, spor yapalım. Beynimize de antrenman yaptırmamız gerekiyor. Sadece vücudumuzu değil." değerlendirmesinde bulundu.

Sporun beyin için önemine dikkati çeken Gürbüz, "Spor sadece kas geliştirmek için değildir. Spor beyin antrenmanı için de önemlidir. Beynimizi unutmayalım. Beynimize de dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

Bağışlar beyin araştırmalarına aktarılacak

Yolculuk öncesinde Hollanda'daki Alzheimer Nederland Vakfı ile resmi bağış sistemi oluşturduğunu anlatan Gürbüz, yol boyunca yapılan tüm bağışların beyin araştırmalarına aktarılacağını kaydetti.

"Ben bisikletimle her bir metreyi İstanbul'a varmak için yaptım." diyen Gürbüz, yolculuğun kendisi için hem fiziksel hem de manevi açıdan unutulmaz bir deneyim olduğunu sözlerine ekledi.