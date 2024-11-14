Alzheimer Hastaları Serada Fide Dikti

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'ndeki hastalar, rehabilitasyon sürecinin bir parçası olarak serada fide dikti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin alzheimer ve demans hastaları ile yakınlarına yönelik hizmet verdiği Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi 'Mavi Ev' faaliyetlerine devam ediyor. Merkezde hastalara profesyonel bakım yapılıp, tedavi süreçlerine destek olunurken, hasta yakınları da nefes alma imkanı buluyor.

Sebze diktiler

Hastaların rehabilitasyon sürecinin bir parçası olarak merkezde çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Bu kapsamda Mavi Ev bahçesinde bulunan serada fide dikimi gerçekleştirildi. Mavi Ev sakinleri, seraya salatalık, biber, marul, dereotu, maydanoz gibi fideler dikerek, toprakla uğraşmanın keyfini yaşadı.

Gerontolog Merve Kıldır, merkezde birinci ve ikinci evre hastalara hizmet verildiğini, hastalara psikososyal destek, fizik tedavi, rehabilitasyon ve ergoterapi desteği sağladıklarını belirterek, "Hasta yakınları, hastaları buraya gözü arkada kalmadan bırakıp, kendi işleriyle ilgilenip, kendilerine vakit ayırabiliyorlar" dedi.

"Bizden daha iyi ilgileniyorlar"

Hasta yakını Rukiye Karanlık, haftanın üç günü merkeze annesini getirdiğini, beslenme, spor, fizik tedavi destekleri aldıklarını söyledi. Karanlık, "Annem, diğer hastalarla sohbet edip sosyalleşiyor. Daha hareketli bir yaşam geçiriyor, çok iyi geliyor. Evde ilgilendiğimizden daha iyi şekilde burada ilgileniyorlar. Çalışanlar çok ilgili. Çok memnunum. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e ve tüm çalışanlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.