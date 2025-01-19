Ordu'nun Perşembe ilçesinde dere yatağına düşen Alzheimer hastası 1 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Kazım Çiçek'i dere yatağında gören komşuları ihbarda bulundu.
Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Evinin yakınındaki uçurumdan dereye düştüğü belirlenen Çiçek, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı
Vücudunun çeşitli yerlerden yaralanan Kazım Çiçek'in tedavisi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Alzheimer Hastası Dereye Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?