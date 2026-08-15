Alzheimer Hastası Hüseyin Bolat Kayıp Bulundu - Son Dakika
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Alzheimer Hastası Hüseyin Bolat Kayıp Bulundu

Alzheimer Hastası Hüseyin Bolat Kayıp Bulundu
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Gaziantep'te 4 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Hüseyin Bolat, boş arazide ölü bulundu.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 4 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Hüseyin Bolat (52), boş arazide ölü bulundu.

Serinevler Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Hüseyin Bolat,10 Ağustos'ta evden çıktı. Geri dönmeyen Bolat'ın bulunması için yakınları jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin araması sonucu Bolat'ın ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta boş bir arazide cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bolat'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Hüseyin Bolat, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alzheimer Hastası Hüseyin Bolat Kayıp Bulundu - Son Dakika

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